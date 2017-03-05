وزارة الطاقة تعقد الاجتماع الأول للفريق التنفيذي لمؤشرات المياه

دبي (الاتحاد)

عقد الفريق التنفيذي لمؤشرات المياه الخاص بالأجندة الوطنية، اجتماعه الأول بديوان وزارة الطاقة بدبي، برئاسة المهندسة فاطمة الفورة الشامسي الوكيل المساعد للكهرباء وطاقة المستقبل، ويتولى الفريق مهمة تحقيق مؤشر «ندرة المياه»، ومؤشر «إنتاجية المياه مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي».

وأكدت الشامسي، أن مؤشرات المياه المتعلقة بالأجندة الوطنية 2021 تعمل على قياس استدامة الموارد المائية والإدارة المتكاملة لها وكفاءة استخدامها في الدولة، وذلك لما لاستدامة الموارد المائية من أهمية استراتيجية وانعكاس مباشر على حياة الفرد والمجتمع ومكونات النظام البيئي، لافتة إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة، لضمان إدارة مواد المياه بشكل مستدام لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. حضر الاجتماع أعضاء الفريق من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بموارد المياه في الدولة وهي: وزارة الطاقة، الهيئة الاتحادية للكهرباء المياه، هيئة البيئة بأبوظبي، شركة أبوظبي للنقل والتحكم، مكتب التنظيم والرقابة بأبوظبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، هيئة كهرباء ومياه الشارقة، بلدية دبي، دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وبلدية الفجيرة.

وأكد المجتمعون ضرورة تعزيز العمل المشترك وتبادل المعارف والخبرات بين الجهات، وتوسيع مجال المبادرات والمشاريع الناجحة لتحقيق نتائج متميزة تسهم في رفع درجة مؤشرات المياه لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية.

وتم خلال الاجتماع تشكيل فرق فرعية لمتابعة تنفيذ المهام، تشمل مسار خفض الطلب على المياه الجوفية، ومسار زيادة نسبة المياه المتجددة، ومسار استدامة وإدارة الطلب على المياه، ومسار زيادة وتنويع نسبة استخدام مصادر المياه غير التقليدية، ومسار البيانات ومنهجية الحساب. وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة، تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء، ورفع تقارير دورية بخصوصها.