«أدنوك للتوزيع» تفتتح محطة خدمة الوثبة شمال

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» محطة خدمة الوثبة شمال، على طريق العين-أبوظبي، قرب قاعة الوثبة للأفراح بمنطقة بني ياس. وقال بيان للشركة أمس، إنه تم تجهيز المحطة بـ3 جزر و9 مضخات، وتقدم على مدار الساعة خدمة التزود بالوقود بأنواعه الثلاثة إي بلس 91، وخصوصي 95، وسوبر 98. كما ستوفر المحطة لروّادها كذلك خدمات تغيير الزيت للسيارات، وورشة تصليح الإطارات، والتسوق في متجر واحة أدنوك، ومستودع لأسطوانات الغاز المسال. كما يجري العمل حالياً على تزويد المحطة بجهاز الصراف الآلي، ومطعم للمأكولات السريعة.

بافتتاح هذه المحطة، يرتفع عدد محطات الخدمة العاملة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي إلى 4 محطات «أدنوك اكسبرس»، و170 محطة خدمة منها 94 محطة خدمة في أبوظبي وضواحيها، 35 محطة في المنطقة الغربية، 41 محطة في مدينة العين.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«أدنوك للتوزيع»، إن «افتتاح محطة خدمة الوثبة شمال يأتي تماشياً مع خطتنا الاستراتيجية التوسعية الهادفة إلى تعزيز شبكة محطاتنا التي تخدم مختلف مناطق الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات عملاء كل منطقة على حدة».

وكبقية محطات الخدمة التابعة لشركة «أدنوك للتوزيع»، فقد تم تزويد محطة خدمة الوثبة شمال بأحدث تقنيات الصحة والأمن والسلامة والبيئة، التي تهيئ مناخاً آمناً وسليماً لرواد المحطة والعاملين فيها والمنطقة المحيطة، بما في ذلك نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة التي تغطي كل مرافق المحطة، وأجهزة استشعار خاصة بمعرفة المدة الزمنية لوقوف المركبات في المواقف المخصصة لروّاد المحطة.

وإلى جانب أنظمة الربط الإلكتروني المباشر مع الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، تمتاز المحطة الجديدة باستخدام نظام استرداد الأبخرة المتصاعدة القائمة على احتجاز واسترجاع الأبخرة المتصاعدة من ناقلات الوقود بهدف الحفاظ على البيئة.