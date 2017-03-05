«اقتصادية أبوظبي» تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأرجنتين

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بمقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بأبوظبي مع وفد حكومي وتجاري من جمهورية الأرجنتين تعزيز التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية في قطاعات الأغذية والثروة الحيوانية والطاقة والسياحة والموانئ والنقل.

وضم وفد الأرجنتين الزائر جوستافو بودريت حاكم محافظة إنتري ريوس وكارلوس فسينديني حاكم محافظة سانتا في وخوان تشاريتي حاكم محافظة كوردوبا وعدداً من كبار المسؤولين وممثلي كبريات الشركات والمنظمات التجارية في الأرجنتين.

وأكد معالي المنصوري خلال لقائه الوفد الأرجنتيني الذي يزور الدولة على هامش مشاركته في معرض «جلفود» بدبي الذي اختتم مؤخراً، حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع جمهورية الأرجنتين في مختلف المجالات.

وأكد أهمية الاستمرار في تبادل زيارات الوفود الاقتصادية والمعلومات حول الفرص الاستثمارية والتجارية في كلا البلدين ومشاركة الشركات الأرجنتينية في المعارض التي تنظم في دولة الإمارات وتوفر فرصة لتسويق وترويج المنتجات الأرجنتينية في أسواق دولة الإمارات ودول المنطقة.