ألف أسرة في مخيم عين الحلوة تستفيد من مساعدات «خليفة الإنسانية»

بيروت (وام) ـ

وزعت ملحقية «الشؤون الإنسانية والتنموية» في سفارة الدولة لدى لبنان مساعدات على اللاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة وذلك في إطار «حملة الاستجابة الإماراتية للنازحين السوريين - شتاء 2017» بالتعاون مع «جمعية المواساة والخدمات الاجتماعية» في صيدا وتحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بأن يكون العام 2017 عاماً للخير.

واستفادت من مساعدات يوم أمس 1000 أسرة «أي ما يعادل 5000 مستفيد» جميعهم من المتضررين من الأحداث الأخيرة التي وقعت في المخيم الفلسطيني، حيث تم توزيع الملابس الشتوية والأحذية إلى جانب أغطية صوفية وتمر بهبة مقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وكانت الحملة قد انطلقت أوائل السنة الحالية من أجل مساعدة النازحين السوريين والفلسطينيين في مختلف المناطق اللبنانية، وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها توزيع مساعدات على المخيمات الفلسطينية ضمن إطار الحملة عينها، إذ سبق أن قامت الملحقية بتوزيع المساعدات في مخيمات المية ومية، ونهر البارد، والجليل، وصبرا وشاتيلا، ومارالياس، والداعوق والبداوي بينما تصل الحملة الأسبوع المقبل إلى المخيمات الأخرى في صور. وأكد المستشار مسلم المنصوري مدير مكتب ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية أن المساعدات مستمرة لتقديم العون للجميع دون استثناء، مشيراً إلى أن اجتماع شركاء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» الذي عقد أمس بمشاركة الإمارات ، تطرق إلى الأوضاع المضطربة في المخيم وتأثيراتها وانعكاساتها على لبنان والسكان.