الأردن: أحكام بالسجن بين 3 سنوات و12 سنة لمدانين بالإرهاب

جمال إبراهيم (عمّان)
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس، حكماً يقضي بوضع إرهابي بالأشغال المؤقتة 12 سنة لتخطيطه تنفيذ أعمال عسكرية ضد أهداف عسكرية في مدينة معان جنوبي الأردن. وبرأت متهماً معه في القضية نفسها، فيما قضت بسجن متهم ثالث في قضية أخرى ثلاث سنوات بالأشغال الشاقة بعد إدانته بتهمة الترويج لتنظيم «داعش» الإرهابي.
وفي التفاصيل، أدانت المحكمة المتهم بالتخطيط لتنفيذ أعمال عسكرية بجناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والحكم عليه الوضع بالأشغال 12 سنة، إلى جانب إدانته بجناية محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة والحكم عليه 7 سنوات، حيث طبقت المحكمة العقوبة الأشد.
|
كما أخذ المتهمان التواصل مع أحد أعضاء التنظيم ويدعى أبو دجانه، خلال شهر أبريل 2017 أخبر أبو دجانه المتهم الأول عدم إمكانية السفر إلى سوريا، عارضاً على المتهمين تنفيذ عمل عسكري على الساحة الأردنية، تحديداً ضد الأهداف العسكرية الموجودة في معان، حيث وافق المتهم الأول على تنفيذ العمل. على إثر ذلك أبلغ أبو دجانه المتهم الأول بأنه سوف يزوده بمبلغ 700 دينار، تمهيداً لشراء السلاح اللازم لتنفيذ العمل العسكري بالاشتراك مع المتهم الثاني، بعدها أخذ المتهم الثاني يحث المتهم الأول على ضرورة تنفيذ الاعتداء. بعدها وعلى إثر ورود معلومات إلى دائرة المخابرات العامة تم إلقاء القبض على المتهمين.
|