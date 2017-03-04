بالصور.. محمد بن راشد: الإمارات دولة جامعة للإبداع وحاضنة للمبدعين في كل المجالات

دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اهتمام الدولة برعاية الإبداع وتوفير المقومات الكفيلة بتشجيع المبدعين على إطلاق الأفكار الخلاقة في شتى المجالات، حيث يبقى الإبداع السبيل الأمثل للعبور إلى المستقبل، وتحقيق الريادة فيه، والوصول إلى المكانة المنشودة لدولة الإمارات في مقدمة الدول صاحبة الإسهام الإيجابي في ترسيخ أسس الخير والسلام بين الناس، وتعزيز أواصر التعاون والتفاهم بين الشعوب.

ووصف سموه الإبداع بأنه من الركائز التي تعين دولة الإمارات على تحقيق الريادة والمداد الذي يخط به أبناؤها ملامح مستقبلها، مؤكداً سموه، أن دولتنا تفتح المجال رحباً أمام كل المبدعين، وتمدهم بأسباب النجاح، وتمهد لهم الطريق لإطلاق وتنفيذ أفكارهم المبتكرة، في حين أسهمت المبادرات النوعية التي تنطلق من أرض الإمارات في تحويلها إلى دولة جامعة للإبداع في كل صوره، وحاضنة للمبدعين في كل التخصصات، ونموذج يحتذى به في تشجيع الطاقات الإيجابية القادرة على تقديم الجديد والنافع للمجتمع، أسوة بالنهج الذي تأسست عليه دولتنا والتزمت به في مسيرتها، حيث كان الإبداع حاضراً، وسيظل في كل إنجازاتها وضمن شتى المجالات.