الإماراتيون غير مشمولين بإجراءات أوروبا لمحاربة الإرهاب في منافذها الحدودية

حوار : محمود خليل

أكد باتريسيو فوندي سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، أن المواطنين الإماراتيين غير مشمولين بالإجراءات الجديدة، التي اتخذتها دول الاتحاد الأوروبي في مطاراتها وحددوها البرية والبحرية بعد أن ضرب الإرهاب دول أوروبا.

وشدد، في حوار مع «الاتحاد»، على أن دول أوروبا لن تكون قلعة محصنة في وجه الإماراتيين، كغيرهم من رعايا دول العالم، ولن يعانوا الإجراءات الجديدة، ولن يتم توقيف أي إماراتي مطلقاً، بيد أنه سيتعين عليهم كغيرهم من المسافرين الأوروبيين والأميركيين إبراز جوازات سفرهم أثناء تنقلهم بين دول الاتحاد الأوروبي، وتسجيل بياناتهم.

وقال إن الثقة الكبيرة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة ورعاياها عند الأوروبيين، لا يمكن أن تهتز بسبب أعمال إرهابية نفذتها مجموعات إجرامية، مستدركاً بقوله، إن الإجراءات الجديدة التي عمدت إليها دول الاتحاد الأوروبي تطال كل القادمين إلى أوروبا من باب الوقاية والحماية.

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