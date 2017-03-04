ماليزيا تطلق كورياً شمالياً موقوفاً باغتيال كيم جونج نام

كوالالمبور (أ ف ب)
أصدرت ماليزيا أمس، مذكرة توقيف ضد موظف في شركة طيران كورية شمالية على صلة باغتيال كيم جونج-نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي في كوالالمبور، بعدما أخلت سبيل المشبوه الكوري الشمالي الوحيد لعدم توافر الأدلة.
وهذا الأخير، هو واحد من ثمانية كوريين شماليين يشتبه بتورطهم في تسميم الأخ غير الشقيق لكيم جونج-اون بواسطة غاز أعصاب قوي في مطار كوالالمبور في 13 فبراير.
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وأضاف، إن «تحقيق الشرطة توصل إلى أن عمله لا يتطابق مع الوثائق التي في حوزته، لكنه كان يقوم بأنشطة غير قانونية على حساب أمننا».
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وتريد الشرطة الاستماع إلى سبعة شماليين آخرين. وأصدرت أمس مذكرة توقيف ضد واحد منهم هو كيم اوك ايل (37 عاما) الموظف في شركة طيران كورية شمالية.