ماليزيا تطلق كورياً شمالياً موقوفاً باغتيال كيم جونج نام

كوالالمبور (أ ف ب)

أصدرت ماليزيا أمس، مذكرة توقيف ضد موظف في شركة طيران كورية شمالية على صلة باغتيال كيم جونج-نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي في كوالالمبور، بعدما أخلت سبيل المشبوه الكوري الشمالي الوحيد لعدم توافر الأدلة.

وهذا الأخير، هو واحد من ثمانية كوريين شماليين يشتبه بتورطهم في تسميم الأخ غير الشقيق لكيم جونج-اون بواسطة غاز أعصاب قوي في مطار كوالالمبور في 13 فبراير.

وكان المدعي العام الماليزي محمد اباندي علي قال أمس الأول، إن المآخذ على ري جونج-شول (47 عاما) غير كافية لاتهامه.

وأضاف، إن «تحقيق الشرطة توصل إلى أن عمله لا يتطابق مع الوثائق التي في حوزته، لكنه كان يقوم بأنشطة غير قانونية على حساب أمننا».

وأعربت الشرطة الماليزية عن أسفها لذلك، وقال قائد الشرطة خالد أبو بكر، «نعتقد أن ري جونج شول اضطلع بدور» في اغتيال كيم جونج-نام، «لكن للأسف لا تتوافر لدينا عناصر الأدلة لتوجيه التهمة إليه». وأضاف متحدثاً من السعودية، حيث يؤدي شعائر العمرة «نشعر بالخيبة»، نافياً أن يكون القرار اتخذ نتيجة ضغوط سياسية أو ديبلوماسية.

وتريد الشرطة الاستماع إلى سبعة شماليين آخرين. وأصدرت أمس مذكرة توقيف ضد واحد منهم هو كيم اوك ايل (37 عاما) الموظف في شركة طيران كورية شمالية.