ترامب: وزير العدل يتعرض لحملة اضطهاد

واشنطن (وكالات)

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس بشدة عن وزير العدل جيف سيشنز المتهم بالكذب تحت القسم بشأن اتصالات أجراها بالسفير الروسي لدى واشنطن أثناء الحملة الانتخابية في 2016، مؤكداً أن وزيره «رجل نزيه» ويتعرض لحملة اضطهاد.

وقال ترامب في بيان إن «جيف سيشنز رجل نزيه»، متهما خصومه الديموقراطيين بأنهم «فقدوا الإحساس بالواقع».

وأقر ترامب بأنه كان بإمكان سيشنز أن يكون «أكثر تحديدا» في إجابته عندما نفى أمام مجلس الشيوخ أثناء جلسة تثبيته في يناير إجراء أي اتصال بمسؤولين روس خلال الحملة الانتخابية، في حين أنه التقى العام الفائت مرتين بالسفير الروسي في واشنطن، وشدد ترامب على أنه «من الواضح أن هذا الأمر لم يكن متعمدا» وأن وزيره «لم يقل شيئا كاذبا».

وأضاف «الأمر برمته هو محاولة من الديموقراطيين لعدم خسارة ماء الوجه بعدما خسروا انتخابات كان الجميع يعتقد أنهم سيربحونها». وخلص الرئيس في بيانه إلى القول إن «القضية الجوهرية تكمن في كل التسريبات غير القانونية لمعلومات سرية للغاية ومعلومات أخرى.. إنها حملة مطاردة ساحرات فعلية!».