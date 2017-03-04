تفكيك خلية تكفيريّة في تونس

تونس(الاتحاد)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن وحداتها الأمنية تمكّنت من تفكيك خليّة تكفيريّة تنشط بين مدينتي المكنين من محافظة المنستير والمحرس من محافظة صفاقس على علاقة بعنصر تكفيري مقيم بالخارج. وأكدت الوزارة أمس ، عبر موقعها الرسمي ، أنّ فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدينة طبلبة من محافظة المنستير تمكنت من الكشف عن خليّة تكفيريّة تتكوّن من أربعة عناصر تنشط بين مدينتي المكنين من محافظة المنستير والمحرس من محافظة صفاقس (وسط شرقي البلاد) على علاقة بعنصر تكفيري مقيم بالخارج.

وأضافت أن الفرقة المذكورة ألقت في البداية القبض على عنصرين من أفراد الخليّة تتراوح أعمارهما بين 30 و36 عاماً بمدينة المكنين، وأنه وبالتحرّي معهما تبيّن أنهما يتواصلان عبر تطبيقة «تيليغرام» للإفلات من المراقبة الأمنيّة.

وأشار البيان إلى أن أحدهما اعترف بأنه يتواصل مع عنصر تكفيري مقيم بالخارج وقد كلفه هذا الأخير بإرسال حوالة بريديّة (مالية) إلى عنصر مقيم بمدينة المحرس من محافظة صفاقس (عمره 29 عاماً أمكن التعرّف عليه وإلقاء القبض عليه). كما تمّ إلقاء القبض على عنصر رابع (عمره 32 عاماً) يتولى إلقاء الدّروس على مجموعة داخل ورشة لإصلاح الجرّارات الفلاحيّة بمدينة المكنين. وبمراجعة النيابة العموميّة أذنت بالاحتفاظ بجميع أفراد الخليّة ومباشرة قضيّة في شأنهم موضوعها «الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي» وإحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.