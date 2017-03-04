تونس تستعيد أبناء إرهابيين

تونس (الاتحاد)

من المنتظر أن يغادر وفد رسمي تونسي غداً الأحد إلى ليبيا للتفاوض من أجل جلب 14 طفلاً من أبناء إرهابيين تونسيين قتلوا في هذا القطر، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية. وأكد مدير الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، شفيق الحاجي، في حديث صحفي أمس الجمعة، أن الوفد التونسي الذي من المنتظر أن يتحول يوم غد الأحد إلى طرابلس يضم مسؤولين بوزارة الخارجية ومندوب حماية الطفولة وطبيب. ويشار إلى أن 14 طفلاً لإرهابيين تونسيين قتلوا في ليبيا يقيمون في سجون ومستشفيات ليبية، يوجد أغلبها في العاصمة طرابلس، وذلك بتهم إرهابية تتعلق بأوليائهم. وتتراوح أعمار الأطفال التونسيين القابعين داخل السجون الليبية بين 15عاماً و 8 أعوام، وفق ما كشفه الناشط الحقوقي التونسي المهتم بالشأن الليبي مصطفى عبد الكبير، في تصريح صحفي سابق».