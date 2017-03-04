ساسي جبيل ، وكالات(تونس)

أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن اتفاقية بين تونس وألمانيا للهجرة تمكّن من عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى تونس مع تقديم مساعدات مادية. ووصف الرئيس التونسي ، هذه الاتفاقية «بالمرضية›› للبلدين ولا تمس بسيادة الطرفين وهي شبيهة بالاتفاقية المبرمة مع إيطاليا. واعتبر السبسي أنّ زيارة ميركل إلى تونس تؤكّد وجود تغيير جوهري في العلاقات بين البلدين، موضّحا أنّ هذا التغيير جاء بعد تعاون كبير وزيارات متتالية بين تونس وألمانيا. وعدّد قائد السبسي مجال التعاون بين البلدين على غرار مقاومة الإرهاب والهجرة، قائلا « نحن سعداء بهذا التعاون ونأمل في تطويره في المستقبل».

وفي موضوع آخر، تحدث الرئيس التونسي عن مبادرة تونس بخصوص الوضع في ليبيا، معتبرا أنّ تغيير الوضع في المنطقة فيه خير لتونس وللمنطقة ولأوروبا أيضا. من جانبها، أعلنت ميركل عن تقديم مبلغ 15 مليون يورو لدعم التنمية الاقتصادية في تونس، فضلا عن توفير 250 مليون يورو للاستثمار في الكفاءات الشابة التونسية المتواجدة في الجهات الداخلية بتونس. كما أعلنت المستشارة الألمانية عن إمضاء اتفاقية للهجرة بين تونس وألمانيا من أجل عودة 1500 من المهاجرين غير الشرعيين التونسيين مع تقديم مساعدات مادية لهم، مضيفة أنّه تم تحديد أجل 30 يوما لتمكين السلطات التونسية من التثبت من وثائق وهويات المهاجرين غير الشرعيين، داعية تونس للمشاركة في قمة العشرين. وأكدت ميركل أنّ الاتفاقية الممضاة بين تونس وألمانيا حول الهجرة لا تشمل أشخاصا من جنسيات غير تونسية.

وفي وقت لاحق، أشادت المستشارة الألمانية بتجربة تونس الديمقراطية، لكنها شددت في نفس الوقت على أهمية الاستمرار في الإصلاحات بدعم من ألمانيا وشركائها.

وجاءت كلمة أنجيلا ميركل أمس في البرلمان التونسي، لتركز مرة أخرى على دعم الديمقراطية الناشئة في إنعاش اقتصادها العليل وتوفير فرص عمل وبرامج للشباب، بهدف تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتصدي لنزيف الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط. وقالت المستشارة الألمانية: «الطريق كان صعبا لتونس ومتعثرا، وأدى في نهاية المطاف إلى وضع دستور بديل. لكن هذا ليس نهاية المطاف. يجب على تونس التغلب على التحديات الكثيرة». وأضافت ميركل «تونس تمضي في طريقها ويمكن أن تعول على دعمنا».

وأشارت أيضا إلى أن «الاتحاد الأوروبي يريد التعاون بشكل أكبر مع تونس ومع حكومة قوية». كما شددت المستشارة الألمانية على أهمية التعاون بشكل أكبر في مكافحة الإرهاب، حيث قالت في كلمتها «يتعين أن نشحذ طاقاتنا ونوحد جهودنا لمكافحة الإرهاب».