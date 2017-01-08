مراكز التدريب تستقبل الدفـعة السابعة لمنتسبي الخدمة الـوطنية

أبوظبي (وام)

استقبلت مراكز التدريب في القوات المسلحة أمس، شباب الوطن من منتسبي الدفعة السابعة من الخدمة الوطنية والتي تشمل فئة الموظفين من الذكور ، إضافة إلى خريجي الكليات والجامعات.

وتوافد المجندون إلى أربعة معسكرات على مستوى الدولة، وهي معسكر ليوا في مدينة زايد بالمنطقة الغربية، ومعسكر العين، ومعسكر سيح اللحمة بمدينة العين، ومعسكر المنامة بعجمان.

وسيخضع المجندون خلال فترة الخدمة الوطنية إلى برنامج تدريبي متكامل تم تطويره وفقاً لأفضل الممارسات العالمية مما يؤكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة التدريبية للبرنامج وتطويرها وتعزيزها بمناهج عالية المستوى لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة منه.

وبهذه المناسبة قال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، إن ما شهده من فخر وحماس وعزة ليس إلا حصاد لاهتمام قيادتنا الحكيمة بشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوافد أبنائهم للانضمام إلى صفوف الخدمة الوطنية يأتي نتيجة لإيمانهم بأبنائهم الذين يدعمون مسيرة التنمية والازدهار التي يضرب بها المثل على المستوى العالمي.