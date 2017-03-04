خادم الحرمين يشدد على أهمية التواصل والحوار بين أتباع الأديان

جاكرتا (وكالات)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مقر إقامته في العاصمة الإندونيسية جاكرتا أمس، الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه عقب اللقاء الثنائي، التقى كل من خادم الحرمين الشريفين والرئيس الإندونيسي، أبرز الشخصيات الإسلامية والأديان الأخرى في إندونيسيا، حيث عبر خادم الحرمين الشريفين عن سعادته بهذا اللقاء، مشيراً إلى «أن إندونيسيا تتمتع باستقرار سياسي ونهضة اقتصادية تسعد كل إنسان محب، وذلك نتيجة روح التسامح والتعايش بين أبناء الشعب الإندونيسي بجميع فئاته».

وأكد خادم الحرمين الشريفين، أهمية العمل على التواصل والحوار بين أتباع الأديان والثقافات لتعزيز مبادئ التسامح، لافتاً النظر إلى أن الأديان تسعى لحماية حقوق الإنسان وسعادته، ومن المهم محاربة الغلو والتطرف في جميع الأديان والثقافات، منوها بأن السعودية تبنت مفهوم الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وساهمت في إنشاء مركز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بفيينا رغبة منها في تعزيز الحوار بين الجميع.

بعد ذلك، تحدث الرئيس الإندونيسي، عن أهمية روح التسامح والاعتدال بين مختلف أتباع الأديان، وأكد اعتزازه وجميع أصحاب الأديان المختلفة في إندونيسيا بزيارة خادم الحرمين الشريفين لبلادهم، التي ستسهم في تعزيز التعاون لما فيه خير البلدين والشعبين.

عقب ذلك، تحدث عدد من الشخصيات من مختلف الأديان الإندونيسيين الذين أبدوا سعادتهم بالزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين إلى إندونيسيا، وشكرهم له على إتاحة الفرصة للالتقاء به.

وعدوا مثل هذه اللقاءات المهمة دافعاً كبيراً لنشر ثقافة الاعتدال والتسامح ومكافحة الإرهاب والتطرف بين مختلف أتباع الأديان والثقافات، وتحقيق السلام والأمن الدولي.