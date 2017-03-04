الأمن المصري يجهض هجوماً إرهابياً ويصفي 4 مسلحين

القاهرة (وكالات)
أكد مصدر أمنى مصري مقتل 4 مسلحين كانوا يعدون لتنفيذ هجوم إرهابي بمدينة كرداسة، في محافظة الجيزة، جنوب القاهرة، وذلك خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة فجر أمس الجمعة. وقال المصدر إنه تم رصد تحركات العناصر المطلوبة، وتبين أنهم استأجروا شقة بتقاطع شارع فيصل مع ميدان الرماية، يتخذونها وكراً لتصنيع المواد المتفجرة، وتخزين الأسلحة والذخيرة. وأضاف أنه تم الدفع بعناصر من قطاع الأمن الوطني، مدعومة بمجموعات قتالية للتعامل معهم، ووقع تبادل لإطلاق النار، أسفر عن مقتل المجموعة المسلحة. وعثرت قوات الأمن في شقة المجموعة المسلحة على أسلحة نارية وعبوات متفجرة وكمية من الرصاص كانت معدة لتنفيذ هجوم إرهابي.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان إنه «في إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض محاولات العناصر الإرهابية الهاربة التخطيط لتنفيذ العمليات العدائية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد. وأمكن التوصل لمعلومات مؤكدة تفيد اعتزام قيادي إحدى البؤر الإرهابية التي تعتنق الأفكار التكفيرية، ويدعى سامح محمد فرحات عبدالمجيد (30 عاماً - مقيم قرية بنى مجدول بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة)، التردد على منطقة طريق المنصورية بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة لعقد لقاء تنظيمي مع عناصر البؤرة المشار إليها للإعداد والتخطيط لتنفيذ عمل عدائي كبير خلال الفترة المقبلة.
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يذكر أن العمليات الأمنية في كرداسة ازدادت حدة بعد تعرض مركز شرطة لهجوم بقذائف صاروخية، في أغسطس عام 2013، ما أسفر عن مقتل 12 من رجال الأمن.
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