موسكو: قوات الأسد تتسلم غرب منبج من «الديمقراطية»

موسكو (وكالات)

أكدت هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، أن وحدات من القوات السورية النظامية ستدخل المناطق التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» جنوب غرب منبج، بموجب اتفاق، وذلك غداة إعلان مجلس منبج العسكري عن هذه الخطوة المفاجئة، بينما نفت تركيا وجود أي اتفاق بهذا الصدد، مجددة عزمها على قصف القوات الديمقراطية في المدينة إذا لم تخرج بأسرع وقت.

وأكد رئيس المديرية العامة للعمليات في هيئة الأركان الروسية سيرجي رودسكوي أمس، أن وحدات الجيش النظامي السوري وصلت إلى المنطقة الواقعة جنوب غرب منبج التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل واشنطن. وقال رودسكوي، «وفقاً للاتفاقات التي تم التوصل إليها بمساعدة من قيادة القوات الروسية في سوريا، سيتم إدخال وحدات من القوات المسلحة السورية، بدءاً من يوم 3 مارس، إلى الأراضي التي تسيطر عليها قوات (غضب الفرات)».

وفي إعلان مفاجئ أمس الأول، أكد مجلس منبج العسكري اتفاقه مع الجانب الروسي حول تسليم القرى الغربية في ريف منبج لقوات حرس الحدود التابعة للحكومة السورية، في تحرك يهدف لايجاد «قوة عازلة» بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والقوات التركية وفصائل الجيش الحر المتحالفة معها في إطار عملية «درع الفرات».

ونفى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وجود اتفاق من هذا القبيل مع موسكو حول تسليم قرى خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى جيش الأسد، مهدداً باستخدام القوة لطرد هذه المليشيات إذا لم تخرج من منبج.