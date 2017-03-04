الحوثيون يلاحقون عناصرهم الفارين من جبهات القتال



تاريخ النشر: السبت 04 مارس 2017 صنعاء (وكالات) قالت مصادر مطلعة بصنعاء، إن ميليشيات الحوثي داهمت خلال الأيام الماضية عشرات المنازل داخل العاصمة صنعاء بحثاً عن عناصر لها فروا من الجبهات هرباً من الموت وتراجعاً عن الانضمام للانقلابيين، إثر الهزائم المتلاحقة التي تكبدوها. وذكر موقع «العربية نت» أن عمليات المداهمة جاءت إثر تزايد حالات الهروب من الجبهات، مشيرة إلى أنه منذ بداية العام الحالي، فر المئات من العناصر المغرر بهم من الجبهات في تعز ومأرب وشبوة ونهم والجبهة الحدودية. ولفتت المصادر إلى أن الذين يتم العثور عليهم من الشباب الفارين من الجبهات يجري الزج بهم في السجون وإخضاعهم للاستجواب وتعذيبهم بوحشية، أما أولئك الذين لا تتمكن الميليشيات من الوصول إليهم فيتم اعتقال أقاربهم كوسيلة ضغط لإحضارهم واضطرارهم إلى تسليم أنفسهم. ونوهت بأن الميليشيات جهزت زنازين وسجوناً خاصة بعناصرها الفارين من الجبهات وكذلك أعضائها الذين يطلق عليهم «المتحوّثين» الذين أظهروا تراجعاً في مواقفهم.