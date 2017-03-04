«الهلال» تنشئ حديقة عامة في البريقة

عدن (الاتحاد)

استكملت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية إنشاء حديقة عامة في مدينة الشعب بمديرية البريقة غرب عدن، ضمن المشاريع التنموية التي تبنتها الهيئة، لتأهيل وصيانة الحدائق العامة والمتنزهات في المدينة، بهدف إدخال البهجة والسرور، وإيجاد مساحات آمنة للعائلات. وقدم مدير البريقة هاني اليزيدي الشكر والتقدير لدولة الإمارات، على الجهود المبذولة من أجل تطبيع الحياة والأوضاع في المدن المحررة من سيطرة الانقلابيين، مشيراً إلى أن إعادة إنشاء الحديقة جاء ضمن جملة مشاريع تنموية تتبناها الإمارات، ضمن خطة إعادة الأمل والحياة للمواطنين الذين عاشوا أوضاعاً صعبة جراء الحرب التي شنتها الميليشيات الانقلابية.

وأضاف أن «هذا ليس بجديد على دولة الإمارات التي وقفت إلى جانبنا، وقدمت التضحيات الكبيرة في سبيل تحرير المدينة، وتحقيق إنجازات ملموسة، ساهمت بشكل كبير في تطبيع الأوضاع، وتخفيف معاناة أبناء عدن، جراء الحرب العبثية من قبل الانقلابيين». وأكد عدد من المهندسين أن الحديقة تم تجهيزها خلال 4 أشهر فقط، وسيتم افتتاحها خلال الأيام المقبلة أمام العائلات، مضيفين أن إنشاء الحديقة يأتي ضمن مشاريع سابقة تبنتها الإمارات، وشملت إعادة تأهيل عدد من الحدائق والمتنزهات العامة في مديريات عدن.

وذكر المهندسون أن أعمال التأهيل للحدائق تشمل نظافة شاملة للمخلفات الصلبة، وغيرها، وإعادة الكهرباء والمياه، إضافة إلى التشجير والطلاء، وترميم المواقف، وإضافة ألعاب متنوعة للأطفال.

وعبر الأهالي عن سعادتهم وفرحتهم لإعادة افتتاح الحدائق، مشيرين إلى أن هذه المشاريع التنموية تساهم في إعادة الفرحة والبسمة لوجوه الأهالي، وتعطيهم الأمان، خاصة شريحة الأطفال.