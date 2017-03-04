مقتل قادة بارزين لـ «القاعدة» بغارات أميركية في اليمن

بسام عبد السلام، عقيل الحلالي (عدن، صنعاء)

شنت طائرات أميركية دون طيار غارات جوية لليوم الثاني على التوالي استهدفت قادة ومواقع لتنظيم «القاعدة» الإرهابي في محافظات شبوة وأبين والبيضاء بوقت متزامن، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر التنظيم بينهم أحد أبرز القادة.

وأكدت مصادر محلية في أبين، مقتل القيادي في «القاعدة» أسامه حيدرة خلال غارة أميركية استهدف سيارة كان يستقلها في إحدى المناطق النائية بمديرية الوضيع وسط المحافظة، وأضافت المصادر أن 5 أشخاص، من بينهم حيدرة كانوا ضمن سيارة صغيرة تم قصفها في طريق رئيس يربط الوضيع مع مدينة شقرة الساحلية، لافتاً إلى أن عناصر «القاعدة» قاموا بتطويق موقع استهداف السيارة وانتشلوا عدداً من الجثث المتفحمة على متن سيارات خاصة بهم، ونقلوها إلى جهات مجهولة.

وتتهم السلطات الأمنية في اليمن القيادي حيدرة بتنفيذ هجمات إرهابية استهدفت دار رعاية المسنين في عدن في الـ 4 من مارس 2016 وراح ضحيته 16 من نزلاء الدار، بينهم ممرضات هنديات، إلى جانب اختطاف القس الهندي «الأب توم أوزهوناليل» والذي لا يزال مصيره مجهولاً.

وفي شبوة، قال الأهالي لـ«الاتحاد»، إن طائرات من دون طيار ومروحيات أباتشي أميركية شنت في وقت مبكّر أمس، أكثر من 20 غارة على مواقع متفرقة في منطقة الشعيب بوادي يشبم في بلدة الصعيد جنوب غرب المحافظة، مشيرين إلى أن القصف استهدف نحو 4 منازل لقيادات محلية في «القاعدة»، بينها منزل سعد عاطف مسؤول التنظيم في البلدة.