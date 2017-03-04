بين القوة المرنة والقوة الخشنة

نيكولاس كريستوف*

لقد التمس الجنرال «جيم ماتيس»، قبل أن يصبح وزيراً للدفاع، من الكونجرس زيادة الاستثمار في دبلوماسية وزارة الخارجية. وقال: «إذا لم يتم تمويل وزارة الخارجية بشكل كامل، إذن فإنني بحاجة لشراء مزيد من الذخيرة». وللأسف، فإن الرئيس دونالد ترامب أخذ كلامه حرفياً، ولكن ليس على محمل الجد. وتخطط الإدارة الأميركية الجديدة لزيادة الإنفاق العسكري بقيمة 54 مليار دولار، على أن يتم تمويل ذلك جزئياً من خلال خفض بنسبة 37% في موازنات وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وهذا يعكس سوء فهم لحال العالم، ولأهمية القوة المرنة فيه. صحيح أن القوة السياسية أحياناً تنبع من فوهة البندقية، كما قال قائد الصين الأكبر «ماو»، إلا أنها تنبع أيضاً من الدبلوماسية والمساعدات الخارجية والنوايا الحسنة والقوة المرنة.

وتكون القوة العسكرية محدودة بشكل خاص عندما تأتي التهديدات من اتجاهات جديدة. وعدد الأميركيين الذين قتلوا في حروب العراق وأفغانستان يزيد بأكثر من أربعة أضعاف عن الأميركيين الذين يموتون كل عام من المواد الأفيونية، بيد أن السفن الحربية لا يمكنها هزيمة تجار المخدرات. ولهزيمة هؤلاء، نحن بحاجة إلى الدبلوماسية والنوايا الحسنة لدى دول أخرى قريبة أو بعيدة.

وبالتأكيد لا يمكننا القضاء على وباء الإيبولا أو التغير المناخي. وحتى قبل انتخاب ترامب، كنا نعاني نقصاً في تمويل المساعدات والدبلوماسية. والجيش من أقوى المدافعين عن الاستثمارات غير العسكرية، لأن الجنرالات يعرفون أنهم بحاجة إلى الدبلوماسية والمساعدات لدعم قوتهم الخشنة.لقد كان وزير الدفاع السابق «روبرت جيتس» يأسف لأن الجيش فيه عدد من الموسيقيين، في فرقه الموسيقية، أكثر من عدد الدبلوماسيين في وزارة الخارجية. ولم يعد هذا التصريح دقيقاً الآن، ولكنه يعكس واقع حقيقة أن الكونجرس يغذي البنتاجون، في حين أن وزارة الخارجية تتضور جوعاً.

ومعلوم أن وباء الإيبولا اعتبر واحداً من التهديدات الأمنية الكبيرة التي واجهها العالم في السنوات الأخيرة، وربما يكون الوباء القادم أسوأ، وكانت الاستجابة الوحيدة الفعالة هي العمل مع الدول الأخرى لمعالجة المشاكل بصفة جماعية.