المحققون يبحثون عن الدوافع وراء حادث مطار فلوريدا

فورت لودرديل، فلوريد (وكالات)

بدأ المحققون الأميركيون أمس مساعيهم لتحديد كل الزوايا التي تتيح لهم معرفة الدوافع وراء إطلاق مسلح النار بشكل عشوائي في منطقة استلام الحقائب المزدحمة في مطار فورت لودرديل بولاية فلوريدا مما أسفر عن سقوط خمسة قتلى.

وقالت السلطات إنها احتجزت الأميركي استيبان سانتياجو، وهو جندي شارك في حرب العراق وحائز على أوسمة، وإنه خضع لاستجواب طويل. وقال جورج بيرو الوكيل الخاص المسؤول عن فرع مكتب التحقيقات الاتحادي في ميامي إن من المتوقع توجيه اتهامات له.

وقال بيرو إن المحققين لا يستبعدون عنصر الإرهاب كسبب للهجوم ويراجعون تحركات المشتبه به في الآونة الأخيرة. وأضاف «سنحاول سبر كل الزوايا لتحديد الدافع وراء هذا الهجوم».

وذكرت السلطات أن المهاجم أخرج بندقية نصف آلية عيار تسعة ملليمترات من حقيبته التي كانت قد مرت من التفتيش وبدأ في إطلاق النار عشوائيا.

وقالت السلطات إن سانتياغو (26 عاما) وصل إلى فورت لودرديل مساء الجمعة على رحلة قادمة من آلاسكا.

وقال بيرو إن سانتياغو مثل أمام فرع لمكتب التحقيقات الاتحادي في أنكوراج في نوفمبر الماضي وكانت تصرفاته غريبة وتم تسليمه للشرطة المحلية التي نقلته إلى منشأة طبية لتقييم حالة قواه العقلية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إنه خدم في الفترة من 2007 إلى 2016 في الحرس الوطني بما في ذلك العمل في العراق عامي 2010 و2011.

ونقلت شبكة (إم.إس.إن.بي.سي) عن إحدى قريباته قولها إنه عاد من الخدمة «شخصا آخر».