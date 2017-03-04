«أدب الطفل» في بيت شعر الخرطوم

الشارقة (الاتحاد)

ناقش بيت الشعر في الخرطوم «أدب الطفل» من خلال محاضرة للدكتور والأديب السوري مصطفى عبد الفتاح، الذي استعرض التجربة السورية منذ العام 1932 حتى اليوم، أعقبتها أمسية شعرية ضمن منتدى الثلاثاء الشبابي الأسبوعي.

وعرّف د. عبد الفتاح الحضور بأسماء بارزة في الكتابة للأطفال، أبرزهم بيان الصفدي الذي جمع موروث وإنتاج أدب الطفل في كتاب جامع، ثم دلف لتجربته الخاصة وأعماله التي حققت فوزاً كبيراً وشاركت في مهرجانات ومسارح سورية ودولية، واستعرض نماذج حية من أشعاره وأسلوب كتابة شعر الأطفال.إلى ذلك، واصل المنتدى سماع الأصوات الشعرية الشابة من خلال الأمسية، في حين قدم البيت طرحه الجديد ليتشارك الجميع مسؤولية تطوير النشاط الأسبوعي وسير أعماله.