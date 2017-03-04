آلة قهوة لصحافيي البيت الأبيض

واشنطن(أ ف ب)

أهدى الممثل الأميركي توم هانكس آلة جديدة لصنع القهوة إلى الصحفيين المنتدبين لدى البيت الأبيض، داعياً إياهم إلى مواصلة عملهم بإصرار وعزيمة.

وتتسم هذه التصريحات بأهمية خاصة في هذه المرحلة مع انطلاق عهد الرئيس دونالد ترامب المعروف بانتقاداته اللاذعة للصحافة، وهي المرة الثالثة التي يقدم فيها هانكس على مبادرات مع الصحفيين الذين يعملون على تغطية فعاليات البيت الأبيض من خلال إهدائهم آلات قهوة.. فقد قدم آلة «اسبريسو» للمرة الأولى للصحفيين خلال عهد جورج بوش الابن «2001 - 2009» بعدما فوجئ بأنهم يفتقرون إلى مثل هذه الآلة، بعدها أهداهم آلة ثانية العام 2010 خلال عهد باراك أوباما بعدما علم أن الآلة الأولى أصبحت في حالة سيئة. وقد أرفق هديته هذه المرة برسالة مطبوعة عليها رسم يظهر جنوداً أميركيين. وكتب في الرسالة المذيلة بتوقيعه «إلى الصحافيين في البيت الأبيض: واصلوا النضال العادل من أجل الحقيقة والعدالة والتقاليد الأميركية.. وخصوصاً الحقيقة».