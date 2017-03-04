وليد فاروق (دبي)

يسدل اليوم الستار على منافسات بطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال في نسختها الرائعة الـ 25، والتي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وذلك بإقامة المباراة النهائية للبطولة على ملاعب سوق دبي الحرة بالقرهود، والتي تجمع بين النجم البريطاني أندي موراي المصنف الأول على العالم، والإسباني فرناندو فيرداسكو المصنف الـ35 عالمياً، حيث يطمح كل منهما إلى التتويج بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

ويذكر أن إجمالي الجوائز المالية للبطولة 2.67 مليون دولار أميركي، ويحصل صاحب المركز الأول على 512 ألف دولار، فيما يحصل الوصيف على 240 ألف دولار.

وكان النجم البريطاني اندي موراي، نجح في بلوغ نهائي البطولة بتغلبه على منافسه الفرنسي «العنيد» لوكا بوي، المصنف الـ15 عالمياً، بمجموعتين بواقع 7-5 و6-1، في مباراة استغرقت ساعة و34 دقيقة، وجاءت شاقة على المصنف الأول في مجموعتها الأولى، الذي تأهل لنهائي البطولة للمرة الثانية في تاريخه، علماً بأن المرة الأولى التي وصل فيها للنهائي عام 2012 ، خسر أمام السويسري روجيه فيدرر.

ويحاول «السير» موراي (29 عاماً) الذي يعد أصغر رجل يمنح لقب فارس في بريطانيا، تحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه، على حساب الإسباني فيرداسكو، والذي سبقه إلى نفس الدور للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه في مباراة نصف النهائي على الهولندي روبين هاس المصنف 66 عالمياً بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة جاءت نتائجهم 7-6 و5-7 و6-1 لمصلحة اللاعب الفرنسي الذي تأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي بطولة ذات 500 نقطة مثل بطولة دبي الدولية.

الطريف أن الإسباني فيرداسكو الملقب بـ«الحصان الأسود» في منافسات بطولة أستراليا المفتوحة عام 2009، شق طريقه بنجاح باهر بعد 3 مباريات روتينية وفاجأ الجميع وتغلب على موراي في الدور الرابع في مباراة من 5 مجموعات مميزة بعد أن كان متأخراً 1-2 في المجموعات.

وفاز فرداسكو (33 عاماً)حتى الآن بـ7 ألقاب (في 14 مباراة نهائية) آخرها في بودابست في 2016 على حساب الفرنسي لوكاس بويي (6-3 و6-2)، وبلغ أفضل تصنيف له الثامن عالمياً في نوفمبر2013.

ورغم الصعوبة والندية الكبيرة التي شابت مباراة الإسباني فيرداسكو مع الهولندي هاس، إلا أن الطريف ما صرح به اللاعب الإسباني بعد فوزه، واعترف أن المجموعة الثانية التي خسرها 5-7، كانت في غاية الصعوبة عليه، حيث أراد الخروج من الملعب لقضاء حاجته، وهو ما لم يتيسر له إلا بعد نهاية المجموعة التي خسرها، ليتعادل معه هاس، إلا أنه وعقب عودته نجح في إنهاء المجموعة الثالثة بسهولة 6-1.