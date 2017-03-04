بطلنا الأولمبي يغيب عن كأس العالم

دبي (الاتحاد)

افتقد منتخبنا جهود محمد خميس صاحب أول ميدالية ذهبية للإمارات في الدورات البارالمبية، وأول لاعب يحصل على ميداليتين ذهبيتين في «الأولمبياد» بسبب الجراحة التي أجراها في الكتف اليسرى بلندن على يد الطبيب الذي سبق أن أجرى له جراحة في الكتف اليمنى عام 2012، بعد أن حرمته الإصابة من المشاركة في «بارالمبية» لندن.

وقال: تمنيت الوجود في النسخة الحالية لبطولة فزاع لرفعات القوة، وأسعى من أجل العودة سريعاً للمشاركة في بطولة العالم للمكسيك 2018، خصوصاً أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود الجميع للمحافظة على الإنجازات التي حققناها في أولمبياد سيدني وأثينا وبكين ولندن وريو.

وأعرب عن رضائه التام عن النتائج التي حصل عليها خلال مشاركته في البطولات العربية والإقليمية والعالمية، مما أكسبه خبرة في رفعات القوة وأشار إلى أنه لا خوف على اللعبة في ظل ظهور لاعبين شباب سيكون لهم مستقبل كبير، فهم بحاجة فقط إلى الاحتكاك حتى يقوى عودهم خلال الفترة المقبلة.

وكان تيتو قاسم، مدرب محمد خميس، أكد غياب اللاعب أيضاً عن المشاركة في النسخة الجديدة لكأس العالم المقامة بالمجر في أبريل المقبل، بسبب الجراحة حتى يكون في قمة جاهزيته البدنية والنفسية من أجل خوض تحدي بطولة العالم في المكسيك أكتوبر 2017.