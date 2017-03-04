رباعو أوروبا وآسيا قالوا كلمتهم في «دولية» فزاع لرفعات القوة

أسامة أحمد(دبي)

قال رباعو أوروبا وآسيا أمس الأول كلمتهم المسموعة، في الأوزان الثقيلة لليوم الرابع لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس الرياضي، والتي وصلت إلى محطتها الأخيرة أمس بمشاركة 194 لاعباً من 33 دولة.

وتقاسم أبطال هولندا وإيرلندا ومنغوليا والصين الميداليات الذهبية الأربع في الأوزان الثقيلة مع حضور عربي على منصة التتويج، في وزن 88 كجم رجال، حصد الهولندي باتريك الميدالية الذهبية، ورفع 190 كجم من المحاولة الأولى، وتفوق على الأردني معتز الجنيدي الذي جاء ثانياً، وحقق المركز الثالث العراقي سلاما شكاكي ورفع 181 كجم، فيما جاء لاعبنا عادل شمبيه بالمركز السابع برفع 166 كجم.

وفي وزن 97 كجم رجال، حقق المنغولي سودنمبيلي إينكابيار المركز الأول رافعا 220 كجم، وذهب المركز الثاني للهندي ساشين شوادري الذي رفع 200 كجم، وكان المركز الثالث من نصيب الأوكراني يوري كوبريانوف الذي رفع 193 كجم، وجاء لاعبنا راشد الزيود سابعا برفع 170 كجم.

وفي وزن 73 كجم سيدات، حققت الصينية مياوي هان المركز الأول، بعدما رفعت 113 كجم، وذهبت الميدالية الفضية للمصرية إيمان حافظ برفع 107 كجم.