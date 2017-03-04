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«الثقيلة» نجم قبل الختام

رباعو أوروبا وآسيا قالوا كلمتهم في «دولية» فزاع لرفعات القوة
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تاريخ النشر: السبت 04 مارس 2017

أسامة أحمد(دبي)

قال رباعو أوروبا وآسيا أمس الأول كلمتهم المسموعة، في الأوزان الثقيلة لليوم الرابع لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس الرياضي، والتي وصلت إلى محطتها الأخيرة أمس بمشاركة 194 لاعباً من 33 دولة.

وتقاسم أبطال هولندا وإيرلندا ومنغوليا والصين الميداليات الذهبية الأربع في الأوزان الثقيلة مع حضور عربي على منصة التتويج، في وزن 88 كجم رجال، حصد الهولندي باتريك الميدالية الذهبية، ورفع 190 كجم من المحاولة الأولى، وتفوق على الأردني معتز الجنيدي الذي جاء ثانياً، وحقق المركز الثالث العراقي سلاما شكاكي ورفع 181 كجم، فيما جاء لاعبنا عادل شمبيه بالمركز السابع برفع 166 كجم.

وفي وزن 97 كجم رجال، حقق المنغولي سودنمبيلي إينكابيار المركز الأول رافعا 220 كجم، وذهب المركز الثاني للهندي ساشين شوادري الذي رفع 200 كجم، وكان المركز الثالث من نصيب الأوكراني يوري كوبريانوف الذي رفع 193 كجم، وجاء لاعبنا راشد الزيود سابعا برفع 170 كجم.

وفي وزن 73 كجم سيدات، حققت الصينية مياوي هان المركز الأول، بعدما رفعت 113 كجم، وذهبت الميدالية الفضية للمصرية إيمان حافظ برفع 107 كجم.

وأكد ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير بطولات فزاع لذوي الإعاقة أن مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتي أطلقها في نوفمبر 2013 «مجتمعي مكان للجميع»، والخاصة بتحويل دبي إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة في العالم قوة دفع كبيرة لـ «فرسان الإرادة» من مختلف قارات العالم للتواجد في «فزاع» في ظل تعزيز المبادرات حتى يكونوا فئة قادرة على الإبداع، خصوصا أن الإمارات تسعى أن تلعب دورها العالمي المهم في تعزيز رياضة ذوي الإعاقة. ... المزيد
     
 

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