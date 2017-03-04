«سوبر ساترداي».. الأبطال في ميدان اليوم

محمد حسن (دبي)

مضمار ميدان سيكون في الرابعة من مساء اليوم على موعد مع واحدة من أروع أمسياته، بروفة كأس دبي العالمي سباق «سوبر ساترداي»، الذي احتشدت له أفضل الخيول من الأبطال، ويقام الحفل الذي يحاكي الأمسية الأغلى في العالم، وتبلغ جوائزه المالية 1.8 مليون دولار، برعاية الراعي الحصري لكأس دبي العالمي، طيران الإمارات، ويتضمن 7 سباقات كبرى، منها اثنان من المستوى الأعلى، هما الجولة 3 لكأس آل مكتوم وجبل حتا، وسباق «جروب 2» دبي مدينة الذهب، وسباقا «جروب 3» مهب الشمال وبرج نهار.

وتستقطب الجولة الثالثة لكأس مكتوم لمسافة 2000 متر «جروب1»، ثمانية من الخيول القوية، والتي تأمل في الترقي عبر هذا السباق إلى كأس دبي العالمي، ويقود التنافس بطل هذا السباق في العام الماضي الجواد القوي «سبيشال فايتر» بإشراف ماري ريتشي التي تخوض أول تجاربها كمدربة.

ولم يشارك «سبيشال فايتر» في السباقات منذ أن حل رابعاً عن جدارة في كأس دبي العالمي الموسم الماضي، ويعود لأول مرة الجواد الياباني «لاني» بطل دربي الإمارات في أمسية كأس دبي العالمي في العام الماضي، والذي شارك في الجولات الثلاث لبطولة التاج الثلاثي الأميركية، وحل ثالثاً في الجولة الثالثة «بيلمونت ستيكس» كأفضل نتيجة له وهدفه كأس العالم.

ويحلو التنافس بوجود بطلة الجولة الثانية من البطولة ذاتها، الفرس «فيوريا كروزادا» ووصيفتها «سكند صمر»، ويمثل جودلفين في هذا السباق كل من «موف أب» (ابن سرور/‏‏دي فريز) في أول مشاركة بالدولة، وهناك «لونغ ريفر» (بن غدير/‏‏بارزلونا)، والجواد الكوري «تريبل ناين».