«دي عجايب» تحصد أعلى النقاط في الافتتاح

محمد حسن (الشارقة)

يسدل الستار، اليوم، عن فعاليات مهرجان الشارقة الدولي الثامن عشر للجواد العربي، الذي انطلق أمس الأول بالصالة المغطاة لنادي الشارقة للفروسية.

وينظم المهرجان، الذي يقام بمشاركة 294 جواداً من 15 دولة، نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية، ومجلس الشارقة الرياضي.

وبرزت في منافسات اليوم الافتتاحي النجمة العالمية «دي عجايب» لمربط دبي، والتي اعتلت صدارة القسم «ب» من الشوط الثاني المخصص للمهرات بعمر سنتين، محققة أعلى معدل للنقاط بلغ 93.1 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «كمونة الزبير» للشيخ عبد الله بن محمد علي آل ثاني، محققة 92.50 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «مهجة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، محققة 91.88 نقطة.

في منافسات الشوط الأول، والمخصص للمهرات بعمر سنة واحدة القسم «أ»، توجت «شيخة الجمان» لمربط الجمان بالمركز الأول، محققة مجموع نقاط قدرها 92.38 نقطة، فيما حلت في المركز الثاني «دي مميزة» لمربط دبي للخيول العربية، والتي حققت أيضاً 92.38 نقطة، وتم الفصل بينهما بالرجوع لتقييم الهوية العربية، وفي المركز الثالث جاءت «مزهلة الخالدية» للأمير خالد بن سلطان آل سعود، ونالت 91.75 نقطة.

وتصدرت «فجر البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي القسم «ب» للمهرات بعمر سنة، بمجموع نقاط بلغ 92.25 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «ام دي اس شيخة» لقصي عبيد الله، وحصلت على 91.88 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «رسالة الخالدية» للأمير خالد بن سلطان آل سعود، حاصدة 91.25 نقطة.

وأحرزت «مدينة البيداء» لمربط البيداء المركز الأول في القسم «ج»، محققة 92.88 نقطة، وحلت في المركز الثاني «دي وصايف» لمربط دبي للخيول العربية، ونالت 92.38 نقطة، وجاءت في المركز الثالث «ع ج تريم» لمربط عجمان، وحصلت على 92.25 نقطة. وجاءت «روية البستان» لإسطبلات البستان في المركز الأول في القسم «أ»، ضمن الشوط الثاني المخصص للمهرات بعمر سنتين، وحصلت على 92.13 نقطة، تلتها في المركز الثاني «أرياء البيداء» لمربط البيداء، ونالت 91.88 نقطة، فيما حلت ثالثة «دي جواهر» لمربط دبي للخيول العربية، محققة 91.50 نقطة.

وأحرزت «نوادر الزبير» للشيخ عبد الله بن محمد علي آل ثاني، المركز الأول في القسم «أ» في الشوط الثالث المخصص للمهرات بعمر 3 سنوات، وحصلت على 92.75 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «دي شيرين» لمربط دبي للخيول العربية، محققة 92.63 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «زينة» للشيخة مريم بنت سلطان بن أحمد القاسمي، محققة 92.50 نقطة.

أما صدارة القسم «ب» من الشوط الثالث فذهبت للمهرة «الأريام حمرا» لمربط الأريام العربية، محققة 92.88 نقطة، تلتها في المركز الثاني «دي سفانا» لمربط دبي للخيول العربية، محققة 92.25 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث لـ «ع ج أريانا» لمربط عجمان التي حققت أيضا 92.25 نقطة، فيما تم الفصل بينهما بالرجوع لتقييم الهوية العربية.