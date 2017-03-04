«جست ابيني» يهزم الكبار ويتوج بلقب «مزارع شادويل»

دبي (الاتحاد)

توج الجواد «جست ابيني» لمحمد خليفة البسطي، وبإشراف دووج واتسون، وبقيادة باتريك دوبس، بجائزة الشوط الثالث والرئيس، لمسافة 1800 متر، على لقب سباق مزارع شادويل، البالغ إجمالي جوائزه المالية 110آلاف درهم، برعاية شادويل، والذي أقيم أمس ضمن فعاليات السابق العاشر (الصفوح) لمضمار جبل علي، وتمكن من قطع مسافة السباق في زمن 1:49:42 دقيقة.

وقام ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وخليفة بن دسمال، ومدير مضمار اسكوت، بتتويج أبطال السباق.

وقدم الجواد «زين امباير» للمالك والمدرب أحمد راشد عبد الله الشامسي، وبقيادة الفارس التركي إسماعيل كايونكو، عرضاً فاق التوقعات في الشوط الأول لمسافة 1400 متر على لقب توم كريش، البالغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1:25:77 دقيقة.

وحقق الجواد «مشاكس» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف علي راشد الرايحي، وبقيادة دين اونيل، الفوز بجائزة الشوط الثاني لمسافة 1800 متر على لقب سباق بنك دبي التجاري، البالغ إجمالي جوائزه المالية 100 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1:25:24 دقيقة.

وخطف الجواد «تايدس رايس» للحارث حمد البادي، وبإشراف أحمد بن حرمش، جائزة الشوط الرابع لمسافة ألف متر 1000 على لقب مضمار الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين، البالغ إجمالي جوائزه المالية 85 ألف درهم، وقطع الجواد البطل المسافة في 1:50:96 دقيقة.

وحقق الجواد «شيلونج» لعبد الغني عبد الله عبد الغني، وبإشراف هلال العلوي، وبقيادة باتريك كوسجريف، فوزاً لافتاً في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر على لقب سباق آيرش ثروبريد ماركتنج، البالغ إجمالي جوائزه المالية 60 ألف درهم ألف درهم، وقطع الجواد البطل مسافة السباق في 1:12:66 دقيقة.

ونال الجواد «ريفلسكوب» لأمحمد محمد نجم، وبإشراف ساتيش سيمار، وبقيادة ريتشارد مولن جائزة الشوط السادس والختامي لمسافة 1000 متر، على لقب سباق إس أي إس، البالغ إجمالي جوائزه المالية 85 ألف درهم، وقطع البطل المسافة في زمن قدره 59:07 ثانية.

وحقق الطالب السوداني محمد أحمد الشيخ العلامة الكاملة في الترشيحات 6 من 6، لينال الجائزة المالية الأولى، البالغة 10 آلاف درهم، فيما حقق شخصان 5 من 6، لينال كل واحد 3800 درهم، وحقق 32 مرشحاً 4 من 6 نال كل واحد 700 درهم. وابتسم الحظ للسوداني محمد إبراهيم الدرديري الذي فاز بالسيارة كيا بيكانتو التي تباع كوبوناتها بأسعار رمزية، وقدرها 10 دراهم، وهي المرة الأولى التي يفوز بها بجائزة كبيرة في جبل علي.