دبي (الاتحاد)

سجلت النسخة الـ15 من سباق دبي القابضة سكاي رن رقماً قياسياً جديداً التي أقيمت أمس، وجاء عن طريق البولندي بيوتر لوبودزنسكي الذي نجح في تسلّق 52 طابقاً وصولاً إلى قمة مبنى المكاتب في جميرا أبراج الإمارات، أي ما يعادل 1334 درجة على السلالم، خلال 7 دقائق و9 ثوانٍ، أي أقل بـ 9 ثوانٍ من الرقم الذي سجله في نسخة العام الماضي (7 دقائق و18 ثانية).

وحلّت في المرتبة الثانية سوزي والشام بزمن قدره 8 دقائق و16 ثانية وهو أقل بـ22 ثانية من رقمها العام الماضي.

وشهدت جولة السباقات العمودية العالمية 2017 رقماً قياسياً من حيث حجم المشاركة، إذ تنافس فيها 400 متسابق على صعود مسافة 265 متراً.

ويعد السباق، الذي نظمته دبي القابضة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، المرحلة الأولى رسمياً من جولة السباقات العمودية العالمية هذا العام التي ينظمها الاتحاد الدولي للجري العمودي في عشر مدن كبرى حول العالم، بمشاركة متنوعة من جميع أنحاء العالم، ومن المستويات كافة، بدءاً من الهواة، ومروراً بمحبي الرشاقة واللياقة، ووصولاً إلى نخبة المحترفين.