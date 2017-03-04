  • السبت 05 جمادى الآخرة 1438هـ - 04 مارس 2017م

400 مشارك في النسخة الـ15

بيوتر يحطم الرقم القياسي لـ«دبي سكاي رن»
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 04 مارس 2017

دبي (الاتحاد)

سجلت النسخة الـ15 من سباق دبي القابضة سكاي رن رقماً قياسياً جديداً التي أقيمت أمس، وجاء عن طريق البولندي بيوتر لوبودزنسكي الذي نجح في تسلّق 52 طابقاً وصولاً إلى قمة مبنى المكاتب في جميرا أبراج الإمارات، أي ما يعادل 1334 درجة على السلالم، خلال 7 دقائق و9 ثوانٍ، أي أقل بـ 9 ثوانٍ من الرقم الذي سجله في نسخة العام الماضي (7 دقائق و18 ثانية).

وحلّت في المرتبة الثانية سوزي والشام بزمن قدره 8 دقائق و16 ثانية وهو أقل بـ22 ثانية من رقمها العام الماضي.

وشهدت جولة السباقات العمودية العالمية 2017 رقماً قياسياً من حيث حجم المشاركة، إذ تنافس فيها 400 متسابق على صعود مسافة 265 متراً.

ويعد السباق، الذي نظمته دبي القابضة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، المرحلة الأولى رسمياً من جولة السباقات العمودية العالمية هذا العام التي ينظمها الاتحاد الدولي للجري العمودي في عشر مدن كبرى حول العالم، بمشاركة متنوعة من جميع أنحاء العالم، ومن المستويات كافة، بدءاً من الهواة، ومروراً بمحبي الرشاقة واللياقة، ووصولاً إلى نخبة المحترفين.

وفازت سوزي والشام بالمركز الأول لفئة الإناث، مسجلة زمناً قدره 8:16 دقيقة، وجاءت في المركز الثاني لينكا سفابيكوفا مسجلة زمناً قدره 10:16 دقيقة، وفي المركز الثالث جاءت نتاليا سيديخ مسجلة زمناً قدره 10:42 دقيقه. وعلى مستوى الرجال، فاز بيوتر لوبودزنسكي بالمركز الأول، مسجلاً زمناً قدره 7:09 دقيقة، وجاء في المركز الثاني إيمانويل مانزي بزمن قدره 7:32 دقيقة، وحل في المركز الثالث راونو تييتس بزمن قدره 8:34 دقيقة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا