أسامة الشعفار رئيساً للاتحاد الآسيوي للدراجات

محمود شلبي (المنامة)

فاز أسامة أحمد الشعفار، رئيس اتحاد الدراجات، بثقة وتأييد الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي التي عقدت أمس في فندق جولدن توليب بالمنامة، بحضور وفود 38 اتحاداً قارياً، والتي انتخبته رئيساً للاتحاد الآسيوي في الدورة الجديدة التي تمتد حتى عام 2021.

وجاء فوز الشعفار بالمنصب القاري الذي يعد إنجازاً جديداً لدراجات الإمارات في الجولة الثانية من الاقتراع برصيد 19 صوتاً، مقابل 18 صوتاً لمنافسه التايلاندي ديتشي هيمكاسري، وكانت الجولة الأولى التي جمعت بين 3 مرشحين لمقعد الرئاسة قد أسفرت عن تقدم أسامة الشعفار برصيد 13 صوتاً وتبعه المرشح التايلاندي ديتشي هيمكاسري برصيد 10 أصوات، فيما نال الشيخ فيصل بن حميد القاسمي 5 أصوات، لتنحصر المنافسة في الجولة الثانية بين مرشح الإمارات ومرشح تايلاند، كما تم استبعاد 10 أصوات باطلة.

وفي انتخابات العضوية، فاز 3 من المرشحين العرب ضمن القائمة التي ضمت 9 أعضاء، وهم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة (البحرين)، وجمال مصلح الفاعوري (الأردن)، وفاتشيه زادوريان (لبنان)، بالإضافة إلى جاي جيودنج (الصين)، وإمارجيت داراشان (ماليزيا)، وخوسرو جاماري (إيران)، وتاتو هياشي (اليابان)، وكيشيكوف أمانبيك (كازاخستان)، ويسهون لي (كوريا الجنوبية)، وراجا سابتا (إندونيسيا)، وأنكار سينج (الهند).

وقبل انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي تقدم عبد الناصر عمران الشامسي الأمين العام للاتحاد المحلي باعتذار عن الترشيح للعضوية.