الشعب والعين.. سباق القفز إلى الأمام

رضا سليم (دبي)

تشهد صالة الشعب، في الخامسة من مساء اليوم، مواجهة تجمع بين الكوماندوز صاحب الأرض والعين في ختام الجولة التاسعة لدوري أقوياء اليد، وتأتي المباراة في ظروف مغايرة تختلف عن جولة الذهاب في الدور الأول والتي انتهت بالتعادل 24-24، إلا أن الكوماندوز تغير كثيراً، وبات يقدم مستويات قوية في كل المباريات، ونجح في الفوز على الشباب في الجولة الأخيرة، كما سبق له الفوز على الكبار بعدما كسب الجزيرة والوصل.

ويحتل الشعب المركز الرابع في الترتيب العام برصيد 14 نقطة، والفوز سيضمن له البقاء في مركزه الذي لم يحققه منذ سنوات طويلة، كما أنه يفض الشراكة مع عدد من الفرق المتساوية معه في عدد النقاط، وهي الأهلي والجزيرة والشباب، فيما يأتي العين في المركز الأخير برصيد 10 نقاط، ورغم أن فوزه بالمباراة لن يدفع به إلى مراكز أفضل في جدول الترتيب فإنه سيجعله قريباً من بقية الفرق.

ويعتمد الجزائري رشيد شريح، مدرب الشعب، على مجموعة من اللاعبين يتقدمهم المصري عمر حجاج الذي يقدم مستويات جيدة هذا الموسم مع الفريق، بجانب رائد سعيد وحسن سعيد وسالم حاتم وأحمد بدر وعلي محمد وبلال مال الله وناصر جمال سيف، وغيرهم من اللاعبين، فيما يعتمد محمد أبو غزالة، مدرب العين، على المحترف الصربي سيتيك، ومعه عبدالله عبدالرحمن وعبدالله عمر وإبراهيم البلوشي ومحمد خايف ومحمد عبدالله وسعيد هاشم وهزاع خليفة ومبارك عبدالرحمن وإبراهيم البلوشي، والحارس الدولي أحمد سالم.