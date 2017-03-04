الشعب والعين.. سباق القفز إلى الأمام

رضا سليم (دبي)
تشهد صالة الشعب، في الخامسة من مساء اليوم، مواجهة تجمع بين الكوماندوز صاحب الأرض والعين في ختام الجولة التاسعة لدوري أقوياء اليد، وتأتي المباراة في ظروف مغايرة تختلف عن جولة الذهاب في الدور الأول والتي انتهت بالتعادل 24-24، إلا أن الكوماندوز تغير كثيراً، وبات يقدم مستويات قوية في كل المباريات، ونجح في الفوز على الشباب في الجولة الأخيرة، كما سبق له الفوز على الكبار بعدما كسب الجزيرة والوصل.
ويحتل الشعب المركز الرابع في الترتيب العام برصيد 14 نقطة، والفوز سيضمن له البقاء في مركزه الذي لم يحققه منذ سنوات طويلة، كما أنه يفض الشراكة مع عدد من الفرق المتساوية معه في عدد النقاط، وهي الأهلي والجزيرة والشباب، فيما يأتي العين في المركز الأخير برصيد 10 نقاط، ورغم أن فوزه بالمباراة لن يدفع به إلى مراكز أفضل في جدول الترتيب فإنه سيجعله قريباً من بقية الفرق.
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