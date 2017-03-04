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انتزعت اللقب من ستيمبسون في الأمتار الأخيرة

هويت بطلة «دولية أبوظبي للترايثلون» للسيدات
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تاريخ النشر: السبت 04 مارس 2017

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

توجت النيوزلندية أندريا هويت بلقب بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون على حلبة ياس أمس، بعد تغلبها على حاملة اللقب البريطانية جودي ستيمبسون الأمتار الأخيرة من السباق الذي حفل بالإثارة في مراحله الثلاث، سباحة لمسافة 1500 متر، والدراجات الهوائية لمسافة 40 كلم، والجري لمسافة 10 كلم.

وقطعت هويت المراحل الثلاث للسباق في زمن قدره 2:03:46 ساعة، وبفارق جزء من الثانية عن ستيمبسون المتوجة بلقب النسخة الماضية التي حلت ثانية، بينما ذهب المركز الثالث إلى النمساوية سارة فيلدش.

وتوج عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والكوري الجنوبي جاستين سوكون بارك رئيس الاتحاد الآسيوي للترايثلون، وخالد الفهيم رئيس جمعية الترايثلون، الأوائل الثلاثة.

وتختتم البطولة اليوم بسباق الرجال الذي ينطلق في الثالثة و55 دقيقة مساء، ويتصدر قائمة المشاركين نخبة من الأبطال، تضم الإسباني ماريو مولا، ومواطنه فرناندو ألارزا المصنف ثالثاً عالمياً، والبطل الأولمبي البرتغالي خوان سيلفا، والجنوب أفريقي ريتشارد موراي المصنف خامساً عالمياً، والبطل الأولمبي الجنوب أفريقي هنري شومان، الحائز الميدالية الأولمبية البرونزية والمصنف رابعاً عالمياً، والبطل المفضل لدى الجمهور خافيير جوميز، حامل لقب بطولة العالم لخمس مرات والميدالية الأولمبية مرتين.

ويقام سباق ماكسي للهواة في السابعة صباحاً، بينما يقام السباق الأولمبي في الثامنة صباحاً، وتفتح قرية السباق أبوابها من الخامسة والنصف صباحاً وحتى السادسة والنصف مساءً، وتضم القرية مدرجاً، وموقفاً لركن الدراجات، ومنطقة ترفيه للأطفال. ... المزيد
     
 

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