منافسة ثلاثية على لقب الجولة الثانية في «كأس زايد»

تكساس (مؤنس برهان)

يستضيف مضمار هيوستون بارك الترابي، في ولاية تكساس الأميركية، الجولة الثانية من كأس زايد للفئة الأولى التي تعد «الجولة الأولى من البطولة»، التي يشارك فيها 14 خيلاً لمسافة 1400 متر وإجمالي جوائزها المالية 45 ألف دولار، والثانية لمونديال «أم الإمارات» للسيدات التي يشارك فيه 10 فارسات لمسافة 1400 متر وإجمالي جوائزها 38.850 ألف دولار.

يقام السباقان ضمن فعاليات النسخة التاسعة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، ضمن فعاليات المهرجان العالمي للخيول العربية، والذي يتضمن جوهرة تاج الشيخ زايد، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار»، وكأس زايد وكأس مزرعة الوثبة ستد، والمؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية، وجوائز دارلي التقديرية «أم الإمارات» بهوليوود، وبطولة العالم للفرسان المتدربين بإشراف الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «إفهار»، إلى جانب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «المفتوح»، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات، تحت إشراف الاتحاد الدولي، وبشعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة.

يشارك في سباق كأس زايد، 14 خيلاً من أقوى الخيول العربية من عمر 4 سنوات فما فوق، ويتوقع إن تكرن المنافسة قوية بين أكثر من خيل، وإن كان الأقرب للترشيح ثلاثة خيول في مقدمتها الجواد «باديس داي» البالغ من العمر 6 سنوات، لكوارتر مون راش، وبقيادة الفارس ديسهاون باركر، ويشرف على تدريبه سكوت باول، ويليه في الترشيح الخيل «ساند فيكتور» البالغ من العمر 6 سنوات، لجيلين بيني وجوزيف جيه بقيادة الفارس ديفيد كابريرا، وإشراف المدرب تيم إيتون، والمرشح الثالث الجواد «كويك آند ريتش» البالغ من العمر 7 سنوات، لتوم فريتز بقيادة الفارسة كريستين سوان، وإشراف المدربة لين آشبي، ويمكن دخول خيول أخرى في دائرة المنافسة منها «كويك ساند» لجيليزي بيتي وجوزيف إيه، بقيادة الفارس أدريان روموس وإشراف جيرنستو توريز، و«ريننج ساند»، لمارك باول، بقيادة الفارسة كوينسي هاملتون وإشراف المدرب مارك باول وهو مالك الخيل.

وتقام الجولة الثانية من بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مونديال «أم الإمارات» للسيدات إيفهار، بمشاركة 10 فارسات من هولندا والنرويج وإسبانيا وبريطانيا وأميركا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، والسباق لمسافة 1400 متر وإجمالي جوائزه المالية 38.500 ألف دولار، وقياساً بخبرة ونتائج الفارسات المشاركات، فمن المتوقع أن تكون المواجهة قوية بين الفارسة الإيطالية المخضرمة إيلاريا ساجيومو، «40 سنة»، والتي حققت الفوز بالمركز الأول 98 مرة من إجمالي مشاركتها التي وصلت 600 مشاركة، وبين البريطانية إيما تودو «29 سنة» والتي حقت الفوز بالمركز الأول 33 مرة من إجمالي مشاركاتها التي بلغت 235 مشاركة، وذلك للمنافسة على لقب هذه الجولة للتأهل للوصول للعاصمة أبوظبي للمشاركة في الجولة الختامية.