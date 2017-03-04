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لدعم الطلـب على مراكـز البيانـات داخل الدولة

«المصرف المركزي» يحظر تخزين البيانات المصرفية خارج الإمارات
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تاريخ النشر: السبت 04 مارس 2017

يوسف العربي (دبي)

وجه مصرف الإمارات المركزي البنوك العاملة في الدولة بتخزين بيانات العملاء والمعلومات الخاصة بجميع الحسابات المصرفية داخل الدولة فقط، وعدم تخزينها في مراكز خارج الدولة، بحسب مصادر تقنية ومصرفية مسؤولة.

وقال «المركزي» في مسودة قرار قام بإرسالها لجميع البنوك الوطنية والأجنبية العاملة بالدولة: إنه لن يسمح وفق التوجيهات التنظيمية الجديدة بنقل أو تخزين البيانات المصرفية للعملاء في مراكز بيانات تقع خارج حدود الدولة، سواء تم ذلك من خلال ما يعرف بخدمة الحوسبة السحابية أو غيرها.

ووفق مسودة القرار يسمح للبنوك بتخزين البيانات المصرفية بطريقة آمنة داخل خوادم التخزين الداخلية «Servers»، أو من خلال مراكز البيانات الموجودة داخل الإمارات، وفق المعايير الأمنية القياسية بالقطاع.

وأكدت المصادر أن توجيه المصرف المركزي يأتي في الوقت الذي حرصت فيه البنوك العاملة في الدولة على مدار السنوات الماضية على اتباع أعلى المعايير الأمنية لحماية البيانات المصرفية للعملاء، وهو الأمر الذي يسهل من عملية التوافق مع التوجيهات التنظيمية الجديدة على هذا الصعيد.

ومن جانبه، أكد فهد الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة «إيفولف» المتخصصة في مجالات السحابة الإلكترونية، والخدمات المدارة، والتحول الرقمي، ودمج الأنظمة المتكاملة، والاستشارات لـ«الاتحاد»، أن توجهات المصرف المركزي الجديدة تدعم الطلب على مراكز البيانات الموجودة في الدولة. ... المزيد
     
 

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