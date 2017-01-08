الاحتلال يقتحم قرى وبلدات فلسطينية ويسلم جثماني شهيدين

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)
اقتحمت قوات إسرائيلية فجر امس قرى وبلدات فلسطينية غرب جنين، ونصبت عدة حواجز عسكرية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية امس عن مصادر أمنية ومحلية قولها «قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات السيلة الحارثية وكفردان وتعنك واليامون، وشنت حملة تمشيط وتفتيش وطاردت مركبة في السيلة الحارثية دون أن يبلغ عن اعتقالات».
وفي السياق ذاته، نصبت قوات إسرائيلية عدة حواجز عسكرية غرب جنين، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين.
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وجرت عملية التسليم في مقر الارتباط العسكري الإسرائيلي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وشيع جنازتهما امس.
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