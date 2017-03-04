الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 7 أسابيع

لندن (رويترز)
انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع أمام الدولار أمس الجمعة بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع عن قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد البريطاني تشير إلى تباطؤ النمو لأدنى مستوى له في خمسة أشهر.
ونزل الإسترليني 0.3 بالمئة أمام الدولار إلى 1.2230 دولار بعدما انخفض مؤشر ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات إلى 53.3 نقطة بعد أن سجل أول هبوط له في أربعة أشهر في يناير.
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وجاءت القراءة دون متوسط التوقعات البالغ 54.1 نقطة في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين. وبجانب بيانات قطاعي الصناعات التحويلية والبناء الصادرة في وقت سابق الأسبوع الماضي.