الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 7 أسابيع

لندن (رويترز)

انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع أمام الدولار أمس الجمعة بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع عن قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد البريطاني تشير إلى تباطؤ النمو لأدنى مستوى له في خمسة أشهر.

ونزل الإسترليني 0.3 بالمئة أمام الدولار إلى 1.2230 دولار بعدما انخفض مؤشر ماركت/‏‏سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات إلى 53.3 نقطة بعد أن سجل أول هبوط له في أربعة أشهر في يناير.

وتراجع الإسترليني أيضاً إلى أدنى مستوى له في نحو أربعة أسابيع أمام العملة الأوروبية الموحدة ليسجل 86.09 بنس لليورو، وأظهر مسح نشرت نتائجه أمس الجمعة أن تباطؤ إنفاق المستهلكين بدأ في التأثير سلباً على الشركات العاملة بقطاع الخدمات البريطاني في فبراير إذ تراجعت وتيرة النمو بالقطاع لأدنى مستوى لها في خمس سنوات في إشارة غير مشجعة للاقتصاد قبل الانفصال رسمياً عن الاتحاد الأوروبي. وهبط مؤشر ماركت/‏‏سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات في قطاع الخدمات البريطاني إلى 53.3 نقطة من 54.5 نقطة في يناير ليسجل أدنى مستوى منذ سبتمبر.

وجاءت القراءة دون متوسط التوقعات البالغ 54.1 نقطة في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين. وبجانب بيانات قطاعي الصناعات التحويلية والبناء الصادرة في وقت سابق الأسبوع الماضي.