«أدنوك للتوزيع» تختتم حملتها الترويجية «واحة المفاجآت»

اختتمت شركة «أدنوك للتوزيع» حملتها الترويجية «واحة المفاجآت» التي كانت قد أطلقتها مطلع شهر ديسمبر 2016، عبر تنفيذ السحب الثاني والأخير على جوائز الحملة التي هدفت إلى إتاحة الفرصة عملاء متاجر واحة أدنوك للفوز بـ 295 جائزة متنوعة ومجزية تبلغ قيمتها الإجمالية 1 مليون درهم.

وقدم السحب الثاني والأخير 175 جائزة مميزة كان من ضمنها الجوائز الكبرى للحملة كسيارتين من نوع BMW 318i، وجهازي تلفاز «إل جي سوبر الترا اتش دي» 65 بوصة، وحزمة عطلة فاخرة لشخصين إلى جزر السيشل مقدمة من الاتحاد للعطلات.

كما ضمت قائمة الجوائز 150 قسيمة سفر على متن طيران الاتحاد، و150 قسيمة عطلات مقدمة من الاتحاد للعطلات، إلى جانب 10 سبائك ذهبية و10 هواتف ذكية من نوع «آيفون 7».

ونفذ السحب في موقعين مختلفين هما محطة خدمة «الكورنيش» بأبوظبي للمشاركين بالحملة في كل من أبوظبي، المنطقة الغربية ومدينة العين، ومحطة خدمة «البوابة 2» في إمارة رأس الخيمة للمشاركين من إمارات رأس الخيمة، الفجيرة، عجمان وأم القيوين.

وحضر عملية تنفيذ السحب ممثلون عن دائرتي التنمية الاقتصادية في كل من إمارة أبوظبي وإمارة رأس الخيمة.

وصممت هذه الحملة التي لاقت رواجاً كبيراً بين عملاء متاجر «واحة أدنوك» لتتيح أمامهم إمكانية الفوز بمجموعة من الجوائز المميزة والقيّمة عبر الحصول على قسيمة المشاركة في السحب عن كل 25 درهماً ينفقونها في متاجر واحة أدنوك بمختلف مناطق الدولة.