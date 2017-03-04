مبيعات الأجهزة الموصولة زادت %25

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

زادت المبيعات العالمية للأجهزة الموصولة بالربع مستفيدة من وظائف هذه الاكسسوارات على ما أظهرت دراسة لشركة «انترناشونال داتا كوربوريشن» (آي دي سي). وقد بيع 102.4 مليون جهاز موصول من اساور للياقة البدنية والساعات والسماعات والملابس خلال العام 2016 الذي سجل ربعه الأخير عدداً قياسياً من المبيعات (33.9 مليون جهاز).

وفيما كانت هذه التجهيزات توفر وظيفة واحدة في السابق، باتت الآن قادرة على جمع بيانات إضافية مختلفة. يضاف الى ذلك. أنها باتت موصولة الى شبكات اتصال فلا تحتاج الى ضبط يدوي. وبدأت شركات جديدة تظهر في السوق بينها شركات في مجال الموضة أو تلك المختصة بأجهزة مراقبة الرضع الى جانب أسماء كبرى، مثل «آبل» و«جوجل» على ما أوضجة الشركة نفسها.

ولا تزال شركة «فيتبيت» لاساور اللياقة البدنية تهيمن على هذه السوق مع 19.2% في الربع الأخير من العام 2016 مع أنها تراجعت بعض الشيء في نهاية السنة.

وقد ضاعفت الشركة الصينية للهواتف الذكية «شاومي» حصتها من السوق تقريبا (15.2%)، فيما احتلت «آبل» المركز الثالث بفضل ساعتها الموصولة (13.6%).