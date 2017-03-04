صعود الأسواق الأميركية مرتبط بتطبيق خطط ترامب الاقتصادية

أبوظبي (الاتحاد)

أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز إلى أن استمرار الرئيس الأميركي في تطبيق خططه الاقتصادية بشكل جدي ستبقى الأسواق الأميركية ماضية في تحقيق المزيد من الارتفاعات التي سجلت مستويات قياسية تاريخية منذ انتخابه وحتى اليوم.

وقال إنه توقع في وقت سابق أن الشركات الأميركية ستكون المستفيد الأكبر من تطبيق خطط ترامب الاقتصادية التي تتمثل في الإنفاق وتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية الداعمة للمنتجات الأميركية، وفي تلك الوقت كان مؤشر داو جونز عند مستويات 20340 نقطة واستمر في الارتفاع ليسجل أعلى مستوى له عند 21150 نقطة إضافة إلى تحقيق شركة سناب في اكتتابها الأولي يوم أمس مستويات شراء قياسية حيث ارتفع السهم من 17 دولاراً عند بداية التداول إلى 24 دولاراً نتيجة قوة السيولة وتفاؤل المستثمرين بخطط ترامب.

ولفت التقرير إلى أن الأسواق المالية لا زالت تتوقع المزيد من التفاصيل حول خطط ترامب التي تحتاج المزيد من الوقت لأن تكتمل صورتها وفاعليتها على أرض الواقع وحول انسجام هذه الخطط مع السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي الذي أيضاً تنتظره الأسواق لتوضيح سياسته في المستقبل القريب.

إلى ذلك، يتأثر اليورو بشكل سلبي ويشهد العديد من التقلبات نتيجة التطورات الأخيرة في الانتخابات الفرنسية المقرر عقدها في 23 من أبريل 2017 للجولة الأولى وفي 7 مايو 2017 للجولة الثانية وقرب موعد الانتخابات الألمانية المقررة في شهر سبتمبر 2017.