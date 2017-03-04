«إنفستكورب» يعزز حضوره في سوق إدارة الائتمان

المنامة (الاتحاد)

أعلن «إنفستكورب»، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أمس عن إتمام صفقة استحواذه على شركة «3i لإدارة الدين» («3iDM») من «مجموعة 3i» ودمجها في وحدات أعماله.

وأضافت وحدة العمل الجديدة، التي تحول اسمها الآن إلى «إنفستكورب لإدارة الائتمان»، أصولاً مُدارة بقيمة 11 مليار دولار، ليصل إجمالي الأصول التي يديرها «إنفستكورب» إلى نحو 21.4 مليار دولار.

وتعتبر «إنفستكورب لإدارة الائتمان» إحدى الشركات العالمية في مجال الاستثمار الائتماني، حيث تدير صناديق تستثمر بشكل أساسي في سندات الدّين الممتاز المضمونة التي تُصدِرها مؤسسات تتراوح أحجام رأسمالها بين المتوسطة والكبيرة في أوروبا الغربية والولايات المتحدة. وتمتلك الشركة سجلاً حافلاً بالإنجازات على صعيد الأداء والنمو، ويعمل لديها نحو 50 موظفاً في لندن ونيويورك وسنغافورة.

وقال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى «إنفستكورب»: «تُعد هذه الصفقة منعطفاً مهماً يدعم الاستراتيجية الطموحة التي أطلقها إنفستكورب العام الماضي لرفع قيمة أصوله المدارة إلى 25 مليار دولار على المدى المتوسط. واضاف « يمضي البنك بخطى ثابتة نحو تحقيق ذلك الهدف بينما يواصل توسيع محفظة منتجاته وعروضه الحالية في قطاعات الأسهم الخاصة والعقارات وحلول الاستثمارات البديلة (صناديق التحوط سابقاً). وتأتي ’إنفستكورب لإدارة الدين‘ في إطار تجسيد رؤيتنا العالمية الرامية إلى دعم عملائنا بمجموعة متنوعة من فرص الاستثمارات البديلة في مختلف المناطق الجغرافية».

وتابع «فنحن اليوم ننطلق في المرحلة التالية من مسيرة نمو المؤسسة، بحضور عالمي راسخ ومكانة قوية في السوق وقدرات تنافسية أعلى من أي وقت مضى». و قال جيريمي غوش، الذي سيواصل ممارسة مهامه كرئيس تنفيذي في «إنفستكورب لإدارة الائتمان»: «يمتلك إنفستكورب تاريخاً طويلاً وسجلاً حافلاً بالنجاح في تقديم منتجات متميّزة تلبي احتياجات قاعدة عملائه القوية وترقى إلى مستوى تطلعاتهم».