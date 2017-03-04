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الدولار يتراجع بعد مكاسب قوية

أكبر هبوط أسبوعي للذهب في 4 أشهر مع توقعات رفع الفائدة
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تاريخ النشر: السبت 04 مارس 2017

لندن (رويترز)

انخفض الذهب أمس الجمعة ليتكبد أكبر خسائره الأسبوعية في نحو 4 أشهر مع تزايد التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيمضي قدماً في رفع الفائدة الأميركية هذا الشهر.

وزاد احتمال رفع الفائدة الأميركية في مارس إلى نحو 80 بالمئة بحلول مساء الخميس من 66 بالمئة في منتصف الأسبوع بعد تصريحات تميل إلى التشديد النقدي من وليام دادلي رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وجون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو.

وبحلول الساعة 1235 بتوقيت جرينتش نزل الذهب 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1226.55 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل 5.40 دولار إلى 1227.50 دولار للأوقية.

ويتأثر الذهب كثيراً بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، لأنه يزيد من تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن. ... المزيد
     
 

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