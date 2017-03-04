«إنجو» تطلق هواتف ذكية جديدة

دبي (الاتحاد)
أطلقت «إنجو»، أول هاتف ذكي بوحدة معالج عشر أنوية (Deca-Core)، وهو الهاتف الذكي «إنجو4» والهاتف «إنجو برو2» ذات السعة (6GB). كما أطلقت الهاتف «إنجو ماكس4» ومجموعة «إنجو فاير4»، والتي تأتي مع الكاميرا المزدوجة.
ويأتي الهاتف المتميز«إنجو 4» بلوحة شاشة (IPS) توفر رؤية بصرية متقدمة بحجم 5.5 بوصة عالية الوضوح الكامل (Full HD).
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ويأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا بايت (4GB RAM) وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت، مع إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة (SD) مايكرو تصل حتى 128 جيجا بايت.
ويأتي الهاتف «إنجو4» بكاميرا خلفية 16 ميجابكسل ذات ضبط تلقائي للصورة مزودة بفلاش وفتحة عدسة (f/1.8)، وأيضا مزود بكاميرا أمامية 5 ميجابكسل تتيح التقاط الصور السيلفي بجودة عالية. والهاتف الذكي مدعم ببطارية قوية (3400mAh) لتدوم لوقت أطول. والهاتف الجذاب المظهر متاح بلونين مختلفين، هما الذهبي والأسود.