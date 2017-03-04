«إنجو» تطلق هواتف ذكية جديدة



تاريخ النشر: السبت 04 مارس 2017 دبي (الاتحاد) أطلقت «إنجو»، أول هاتف ذكي بوحدة معالج عشر أنوية (Deca-Core)، وهو الهاتف الذكي «إنجو4» والهاتف «إنجو برو2» ذات السعة (6GB). كما أطلقت الهاتف «إنجو ماكس4» ومجموعة «إنجو فاير4»، والتي تأتي مع الكاميرا المزدوجة. ويأتي الهاتف المتميز«إنجو 4» بلوحة شاشة (IPS) توفر رؤية بصرية متقدمة بحجم 5.5 بوصة عالية الوضوح الكامل (Full HD). والهاتف مزدوج الشريحة وداعم لتقنية اتصال الجيل الرابع (4G) وأيضا مدعومة بشريحة تشغيل إلكترونية ومعالج متطور «عشر أنوية» من «ميدياتيك» (2.3GHz deca-core MediaTek Helio X20)، ومعالج جرافيك (Mali-T880) وبنظام تشغبل أندرويد 6.0. ويأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا بايت (4GB RAM) وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت، مع إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة (SD) مايكرو تصل حتى 128 جيجا بايت. ويأتي الهاتف «إنجو4» بكاميرا خلفية 16 ميجابكسل ذات ضبط تلقائي للصورة مزودة بفلاش وفتحة عدسة (f/1.8)، وأيضا مزود بكاميرا أمامية 5 ميجابكسل تتيح التقاط الصور السيلفي بجودة عالية. والهاتف الذكي مدعم ببطارية قوية (3400mAh) لتدوم لوقت أطول. والهاتف الجذاب المظهر متاح بلونين مختلفين، هما الذهبي والأسود.