«جارتنر»: 155 مليار دولار إنفاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تقنية المعلومات

دبي (الاتحاد)

تشير أحدث التوقعات، الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر، إلى أن معدل إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تقنية المعلومات يتجاوز 155 مليار دولار (155.8) مليار دولار خلال عام 2017، بزيادة قدرها 2.4% عن عام 2016.

ويمثل قطاع الأجهزة حوالي 17% من إجمالي معدل الإنفاق على تقنية المعلومات خلال عام 2017، ومن المتوقع أن ينمو هذا السوق بنسبة 4% خلال هذا العام، ويعزى ذلك بالمقام الأول إلى الارتفاع الكبير في سقف الإنفاق على الهواتف المحمولة.

بالمقابل، تشير التوقعات إلى تراجع نمو الأجهزة الأخرى، (بما فيها الكمبيوترات الشخصية).

أما قطاع نظم مراكز البيانات فسيشهد نمواً إجمالياً بنسبة 6% خلال عام 2017، مقارنةً بمعدل النمو المستقر الذي سجله خلال عام 2016، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الطلب على السيرفرات ونظم الاتصالات الموحدة. ومن المتوقع ارتفاع معدل الإنفاق على البرمجيات بنسبة 9%، في ظل التوقعات التي تشير إلى نمو معدل الإنفاق على برامج التطبيقات المؤسسية بنسبة 13%، وبرامج البنى التحتية بنسبة 6%. في حين سيشهد قطاع خدمات تقنية المعلومات نمواً بنسبة 4%، متأثراً بتوقعات نمو قطاع خدمات تقنية المعلومات للشركات بنسبة تصل إلى 5% خلال هذا العام. أما خدمات الهواتف المحمولة الاستهلاكية فستمثل حوالي 60 بالمائة من إجمالي معدل الإنفاق على قطاع خدمات الاتصالات.

وقال بيتر سوندرجارد، نائب الرئيس الأول والرئيس العالمي للأبحاث لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر: «تسير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاتجاه الصحيح نحو الأعمال الرقمية، حيث سيتواصل الطلب على آخر وأحدث التقنيات الناشئة مثل سلسلة الـBlockchain، ما يعكس موجة التغيرات العميقة التي تعصف بأسواق تقنية المعلومات. كما يساهم الدور المتنامي والمؤثر لقادة الأعمال باتجاه تبني التقنيات والعمليات المتطورة - مثل السحابة، واستقصاء الأعمال، وإدارة التحليلات وعلاقات العملاء، والأعمال والتسويق الرقمي - في دفع عجلة نمو عمليات التحول الرقمي».