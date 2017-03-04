طاقة الرياح العالمية تهب بقوة في 2017

مع أن سعته لم تناهز 60 جيجا واط المسجلة في 2016، ربما ولحد كبير بسبب تراجع سعة الصين من 30 جيجا واط في السنة الماضية، إلى 23 فقط هذه السنة، لكن تمكن قطاع طاقة الرياح من تحقيق نمو في السعة الكلية قدره 12,6%. وتلوح في الأفق، بوادر تبشر بانتعاش كبير في قطاع طاقة الرياح العالمي هذا العام. علاوة على ذلك، واجهت دول، مثل الصين والمكسيك وألمانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا وكندا، تراجعاً طفيفاً في سوق 2015، بيد أن هذه لا تعدو كونها ظواهر دورية باستثناء ألمانيا وجنوب أفريقيا، حيث من المتوقع عودة هذه الدول بقوة خلال العام الجاري.

وسجلت الهند رقماً وطنياً جديداً قدره 3612 ميجا واط من السعة المستخدمة الجديدة، ما يجعلها تحتل المرتبة الرابعة من حيث نمو السعة السنوية وتعضد موقعها الرابع أيضاً فيما يتعلق بالسعة الإجمالية تتقدمها الصين وأميركا وألمانيا.

وتجاوزت ألمانيا حاجز 50 جيجا واط في السنة الماضية، بسعة مستخدمة حالياً قدرها 5443 ميجا واط، بتراجع طفيف عن السنة التي سبقتها، مدفوعة بمشاريع طاقة الرياح البحرية التي فرغ العمل فيها في 2014.

أما في أميركا، فلم تتغير الأرقام كثيراً بين السعة المستهلكة حالياً والسنة الماضية، بيد أنه وبصرف النظر عن المناخ السياسي الحالي، تبدو البلاد مقبلة على أداء قوي هذا العام مع ما يزيد على 18 جيجا واط قيد الإنشاء.

وعلى غير العادة، سجلت أوروبا أرقاماً قوية، متجاوزة ما حققته في 2015 بفضل قوة أداء تركيا بسعة قدرها 1387 ميجا واط، للمرة الأولى التي تكسر فيها البلاد حاجز واحد جيجا واط خلال السنة نفسه. وتراجعت دول الاتحاد بكامل عددها بنسبة صغيرة، تحل في مقدمتها ألمانيا وفرنسا ثم هولندا بطاقة يتم توليد معظمها من البحر.