مؤشرات الأسواق المحلية تواصل تداولاتها بشكل عرضي

أبوظبي (الاتحاد)

استمرت مؤشرات الأسواق المحلية في تداولها بشكل عرضي، خلال تداولات الأسبوع الماضي، مع تذبذب نوعى اقتربت به من مستويات دعم رئيسية قبل إغلاق نهاية الأسبوع، مع استمرار في تدنى أحجام وقيم التداول بشكل ملحوظ، بحسب أسامة العشري، عضو جمعية المحللين الفنيين - بريطانيا.

وأشار في تقريره الأسبوعي إلى أن مؤشرات الأسواق غالباً سوف تقدم على تسجيل تراجعات جديدة على المدى القصير على سبيل اختبار مناطق الدعم، ووضع سعر أدنى مقبول للشهر الحالي على خرائط اتجاهها للمدى المتوسط، غير أن ذلك لا يدفع للنصح بالتشاؤم فما زالت المؤشرات تتداول بشكل عرضي في مناطق غير عالية المخاطر على خرائط اتجاهها للمدى المتوسط أو الطويل.

وأضاف أنه ينبغي التحوط من بعض الأوراق التي تشبعت شراء على خرائط اتجاهها وسجلت صعوداً مباشراً خلال تداولات الأسابيع القليلة الماضية.

وأوضح أن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي استمر بالتداول بشكل عرضي في المستويات الحالية عند 4600 تقريباً، لم يتعرض بعد لمستويات دعم خطيرة أو مستويات مقاومة رئيسية صعوداً، وبالتالي فإن تداول مؤشر سوق العاصمة مازال يتداول بشكل عرضي ولم ينذر بالمخاطر.