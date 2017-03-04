«ايريس» يشارك في معرض «اباد - جانغ» بباكستان 24 مارس

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «دوم للمعارض» عن مشاركة المعرض الدولي للعقارات والاستثمار «ايريس»، بجناح في معرض «اباد - جانغ» العقاري، المقرر إقامته في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وذلك خلال الفترة بين 24 و 26 مارس 2017.

وقالت الشركة: «إنه سيتم خلال هذا الحدث عرض جميع الفرص العقارية الدولية، ويصل عدد العارضين إلى أكثر من 80 شركة، ومن المتوقع أن يصل عدد زوار المعرض إلى نحو 30 ألف شخص».

وأوضحت شركة «دوم للمعارض»، ومقرها أبوظبي، أنه سيتم خلال هذا الحدث، المعني بصناعة العقارات، مناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة بالفرص العقارية، وبإمكان الزوار الاستثمار والشراء على الفور.

ويوفر الجناح الخاص بالمعرض الدولي للعقارات والاستثمار «ايريس» منبراً لجلسات التواصل الرسمية لعرض مشاريع عقارية دولية، وتسهيل شراكات بين موردي الممتلكات الأجنبية ووكلاء محليين في سوق العقارات بباكستان.

وبإمكان الزوار الحصول على معلومات وفوائد حول الجنسيات المزدوجة، مثل السفر من دون تأشيرة، وزيارة جناح «ايريس» العقاري.

يذكر أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد أعلنت مؤخراً عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الباكستانية في عقارات دبي إلى 4.4 مليار درهم خلال عام 2016، وينضم المستثمرون الباكستانيون إلى قائمة أفضل ثلاث فئات استثمارية في دبي.

وقال عمر مدسّر، مدير المشروع بشركة «دوم» للمعارض: «لقد شهدنا اهتماماً متزايداً من المستثمرين الباكستانيين، ويعد الوقت الحالي الأفضل لجذبهم إلى الإمارات، لتعزيز سوق العقارات في الدولة، ونحن نحرص دوماً على استضافة العارضين والمشترين خلال المعارض التي تنظمها الشركة».

وأضاف: «يهتم المستثمر الباكستاني بتحقيق أعلى العوائد المالية على تأجير الوحدات السكنية لزيادة رأس المال في دبي، ويشمل المستثمرين الباكستانيين الأفراد الأثرياء والشركات الخاصة التي تشتري الوحدات السكنية والشركات المشتركة للاستثمار في المشاريع العقارية». من جانبه، ذكر السيد أنطوان جورج، المدير التنفيذي لشركة «دوم» للمعارض: «تشهد دولة الإمارات عدداً متزايداً من المستثمرين الباكستانيين في سوق العقارات المتنامي، مما يجعل السوق العقاري في الإمارات ينضم إلى أسواق المملكة المتحدة وكندا والدول الأوروبية ودول الخليج العربي المدعومة بعملة قوية واقتصاد قوي».