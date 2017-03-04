تكريم الفائزين بجوائز عالم اليخوت والقوارب

دبي (الاتحاد)

كرمت جوائز عالم اليخوت والقوارب محمد الشعالي، رئيس مجلس إدارة جلف كرافت، بجائزة أفضل إنجاز مدى الحياة في الدورة الـ25 لمعرض دبي العالمي للقوارب.

وتم تكريم المؤسسات البحرية المحلية والدولية والهيئات الحكومية على تميز خدماتها في صناعة الملاحة الترفيهية في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في فندق ويستن الميناء السياحي مع نهاية اليوم الثالث الخميس 2 مارس 2017 من معرض دبي العالمي للقوارب.

وحصل مشروع قناة دبي المائية، حكومة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، على جائزة أفضل مشروع واجهة بحرية، فيما حصل جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل على جائزة السلامة على البحر.

وذهبت جائزة أفضل مصنع قوارب محلي (لفئة القوارب الصغيرة والمتوسط الحجم) لصالح الإمارات للقوارب، أما جائزة أفضل صانع قوارب محلي (فئة الحجم الكبير) ففازت بها جلف كرافت التي تتخذ من الإمارات مقراً لها.

هذا وفازت إكزالتو الإمارات بجائزة أفضل موزع للإكسسوارات البحرية في الشرق الأوسط، في الوقت الذي فازت فيه فيدشب بجائزتين، الأولى عن أفضل اليخوت في الاستدامة عن يختها قارب أم/واي سافانا، والثانية عن أفضل حملة تسويقية لعلامة عن حملتها «إنها الفرادة – باليرينا». وتم تكريم نبيل الجمال بجائزة أفضل شخصية تمثل اليخوت في الشرق الأوسط، في الوقت الذي آلت فيه جائزة اختيار قراء عالم اليخوت والقوارب 2017 لصالح يخت أميلز أم/واي إليكسر

تفتح الدورة الـ25 من معرض دبي العالمي للقوارب أبوابها للزوار في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية من الساعة 3:00 عصرًا حتى الساعة 9:30 مساءً من يوم 28 فبراير حتى يوم 4 مارس.

وتتوافر تذاكر الدخول عند مداخل المعرض مقابل 60 درهماً للشخص.