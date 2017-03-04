«تنمية المشاريع» تقدم حزمة من التسهيلات لدعم رواد الأعمال

دبي (الاتحاد)

أكد عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن المؤسسة حريصة على الوقوف جنباً إلى جنب مع رواد الأعمال لتحقيق مساعيهم في النجاح والتنافس على المستوى الإقليمي والعالمي مستقبلاً. وأضاف أن المؤسسة قدمت حزمة من التسهيلات، بدءاً من الدعم المالي من دون رسوم أو فوائد، وإعفاء من الرسوم الحكومية لتسجيل وتجديد الرخص لمدة 5 سنوات، وكذلك تسجيل المشروع في برنامج المشتريات الحكومية الإلكتروني (التوريد الذكي)، للمشاركة في المناقصات المعنية بكل الجهات الحكومية المسجلة وغيرها من الجهات الطالبة، فضلاً عن إمكانية استفادة صاحب المشروع من البرامج التطويرية والتدريبية التي توفرها المؤسسة.

‬وافتتحت ال‬مؤسسة أمس ‬فرع ‬حضانة «‬فان ‬فيرست» ‬في ‬كدزانيا ‬بدبي ‬مول، ‬الحضانة ‬المتخصصة ‬في ‬التعليم ‬المبكر ‬للأطفال ‬من ‬حديثي ‬الولادة ‬وحتى ‬عمر ‬4 ‬سنوات.

وأكد الجناحي على أن المؤسسة تدعم كل المشاريع التي تتسم بالابتكار والإبداع، من خلال تقديم الدورات التدريبية والورش العملية والخدمات الاستشارية والدعم المالي والمعنوي، بحيث يصبح المشروع جاهزاً ليطبق على أرض الواقع، مشيراً إلى أن المؤسسة توفر كل الأدوات التي تتناسب مع متطلبات تلك الشركات، بهدف دعم مخططاتها للنمو المستدام والتنافس في السوق المحلي والعالمي كذلك.

وقامت ‬المؤسسة ‬بدورها ‬بدعم ‬المشروع ‬مادياً ‬عن ‬طريق ‬صندوق ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬لدعم ‬المشاريع ‬الصغيرة ‬والمتوسطة، ‬الذراع ‬التمويلية ‬الخاصة ‬بالمؤسسة، ‬وإعفاء ‬صاحب ‬المشروع ‬من ‬الرسوم ‬الحكومية ‬الخاصة ‬بتسجيل ‬وتجديد ‬الرخصة ‬لمدة ‬5 ‬سنوات.‬ وتأتي ‬هذه ‬الخطوة ‬ضمن ‬توجهات ‬المؤسسة ‬الرامية ‬إلى ‬دعم ‬أعضائها، ‬والوقوف ‬إلى ‬جانبهم ‬في ‬مسيرتهم ‬التنموية، ‬والتي ‬تحقق ‬قيمة ‬مضافة ‬في ‬حركة ‬الأعمال ‬والناتج ‬المحلي ‬بدبي.

وقام عبد الباسط الجناحي والدكتورة منى بدران، صاحبة المشروع، وعدد من المديرين والمسؤولين في المؤسسة، بجولة تعريفية للحضانة تم الاطلاع خلالها على الخدمات المقدمة للأطفال، وكذلك الأنشطة الهادفة إلى تعزيز مهارات وقدرات الأطفال.

وقال الجناحي: «تبحث المؤسسة دائماً عن المشاريع الوطنية الراغبة في التوسع والاستدامة، وتعمل على تطوير أداء المشاريع وتنافسية أعمالهم، ويعتبر افتتاح الفرع الثاني للحضانة دليلاً على مدى جودة الخدمات التي توفرها الكفاءات الإماراتية وتنافسيتها في السوق المحلي.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منى بدران: «أتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاز ودعم هذا الصرح التربوي، وخصوصاً مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأود أن أؤكد مسؤوليتي لمواصلة الدرب الذي بدأه القائد العظيم الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من أجل بناء دولة الإمارات، ولنا الشرف أن نسير على خطاه وخطى ورؤى حكامنا الكرام.