«إلكترونية الشارقة» تستعرض رؤية الإمارة في التكامل الرقمي مع لغة الأعمال

الشارقة (الاتحاد)
شاركت نور النومان، مدير دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، كمتحدثة رئيسية في ندوة «الابتكار والريادة لدى المديرين التنفيذيين لتقنية المعلومات»، ضمن ملتقى «جارتنر آي تي إكسبو» الذي اختتم مؤخراً في دبي، بتنظيم مؤسسة «جارتنر» الرائدة عالمياً في أبحاث تكنولوجيا المعلومات.
وجاء اختيار النومان للمشاركة في الحدث ضمن نخبة من المديرين التنفيذيين لتقنية المعلومات، تقديراً لجهودها في عملية التحول الرقمي في إمارة الشارقة، وتحديث بنيتها التحتية التقنية، وتبني التقنيات الحديثة وتطبيقاتها، بما يخدم تطوير قطاع الأعمال، والعمل الحكومي في دوائر الإمارة بشكل عام، ورفع كفاءته وتعزيز مرونته في خدمة المتعاملين.
|
وتطرقت الجلسة، التي تحدث فيها إلى جانب النومان عدد من الرؤساء التنفيذيين، وخبراء تقنية المعلومات، إلى الدور الذي يقوم به المديرون التنفيذيون للتقنية وفرق عملهم في المؤسسات التي يعملون بها.
|