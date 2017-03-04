«إلكترونية الشارقة» تستعرض رؤية الإمارة في التكامل الرقمي مع لغة الأعمال

الشارقة (الاتحاد)

شاركت نور النومان، مدير دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، كمتحدثة رئيسية في ندوة «الابتكار والريادة لدى المديرين التنفيذيين لتقنية المعلومات»، ضمن ملتقى «جارتنر آي تي إكسبو» الذي اختتم مؤخراً في دبي، بتنظيم مؤسسة «جارتنر» الرائدة عالمياً في أبحاث تكنولوجيا المعلومات.

وجاء اختيار النومان للمشاركة في الحدث ضمن نخبة من المديرين التنفيذيين لتقنية المعلومات، تقديراً لجهودها في عملية التحول الرقمي في إمارة الشارقة، وتحديث بنيتها التحتية التقنية، وتبني التقنيات الحديثة وتطبيقاتها، بما يخدم تطوير قطاع الأعمال، والعمل الحكومي في دوائر الإمارة بشكل عام، ورفع كفاءته وتعزيز مرونته في خدمة المتعاملين.

وتمحورت النقاشات خلال ندوة «الابتكار والريادة لدى المديرين التنفيذيين لتقنية المعلومات – كيفية تبني الابتكار داخل المؤسسات»، حول كيفية جسر الفجوة بين احتياجات القطاع الحكومي، وقطاع الأعمال من جانب، وما توفره التقنية الحديثة من حلول من جانب آخر، وهو ما من شأنه إيجاد منظومة متكاملة تتوحد من خلالها لغة الأعمال، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

وتطرقت الجلسة، التي تحدث فيها إلى جانب النومان عدد من الرؤساء التنفيذيين، وخبراء تقنية المعلومات، إلى الدور الذي يقوم به المديرون التنفيذيون للتقنية وفرق عملهم في المؤسسات التي يعملون بها.